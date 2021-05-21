إنهايبن تكتسح قائمة أوريكون اليابانية

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اكتسحت فرقة "إنهايبن" الشبابية قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية بأحدث ألبوم لها بعنوان "الحدود: كارنفال".

ويتصدر ألبوم الفرقة قائمة "أوريكون" الشهرية للألبومات لشهر أبريل، وذلك بعد أن تصدر الألبوم قائمتي "أوريكون" اليومية والأسبوعية.

وتخطط فرقة "إنهايبن" المكونة من سبعة أعضاء، منهم العضو الياباني "نيكي" لإطلاق نشاطها في اليابان يوم السادس من يوليو بأغنيتها بعنوان "الحدود: هاكاناي".