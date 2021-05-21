وكالة إس إم تتعاون مع شبكة إم جي إم الأمريكية في إنشاء فرقة شبابية جديدة

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تتعاون وكالة "إس إم" الترفيهية مع شبكة "إم جي إم" التلفزيونية الأمريكية في إنشاء فرقة شبابية للكيبوب في الولايات المتحدة.

وسيتم اختيار أعضاء لفرقة يطلق عليها اسم "إن سي تي – هوليوود" من خلال برنامج مسابقة غنائية تلفزيونية، بحيث تكون المسابقة مفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاما.

وسوف يخضع الفائزون في المسابقة الغنائية لتدريبات في سيول قبل إنشاء الفرقة.