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وكالة إس إم تتعاون مع شبكة إم جي إم الأمريكية في إنشاء فرقة شبابية جديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-21

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment, MGM

تتعاون وكالة "إس إم" الترفيهية مع شبكة "إم جي إم" التلفزيونية الأمريكية في إنشاء فرقة شبابية للكيبوب في الولايات المتحدة.

وسيتم اختيار أعضاء لفرقة يطلق عليها اسم "إن سي تي – هوليوود" من خلال برنامج مسابقة غنائية تلفزيونية، بحيث تكون المسابقة مفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاما.

وسوف يخضع الفائزون في المسابقة الغنائية لتدريبات في سيول قبل إنشاء الفرقة.

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