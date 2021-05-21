فرقة بي تس إس تعود اليوم بالكشف عن أغنيتها الجديدة

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عادت فرقة "بي تي إس" اليوم الجمعة بالكشف عن أغنيتها الجديدة بعنوان "زبدة".

وتعد هذه الأغنية الثانية من نوعها التي تفنيها الفرقة باللغة الإنجليزية بعد أغنية "ديناميت" التي تم الكشف عنها في العام الماضي.

وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن أإنية "زبدة" الجديدة للفرقة أغنية صيفية ذات إيقاعات رقص منعشة وسريعة.

وتثير الأغنية الجديدة اهتمام الكثيرين بأن قائد الفرقة المطرب "آر إم" قد شارك في تلحينها.

كما تم اليوم الكشف عن الفيديو الموسيقي للأغنية.