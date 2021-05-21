(5) 잘 어울려요

Seo-yoon : 이거, 팔찌 돌려드리려고 보니까 망가졌더라구요. 그래서 하나 샀어요.

أردت أن أعيد لك السوار ولكنه انكسر. لذا اشتريت واحدا جديدا.

Do-kyum : 아니에요. 괜찮습니다.

لا داعي. لا بأس.

Seo-yoon : 받아주세요. 목걸이도 찾아주셨는데 감사 인사는 드리고 싶어요.

من فضلك اقبله. لقد وجدت لي السلسلة وأريد أن أعبر عن امتناني.

제가 해드릴게요.

أنا سأضعه لك.

Do-kyum : 아니 괜찮..

لا، لا داعي...

Seo-yoon : 너무 잘 어울려요!

إنه يلائمك كثيرا.





شرح التعبير

ينقسم التعبير إلى جزئين : 잘و 어울려요





잘 - :حال ويعني جيدا أو ملائما أو مناسبا.

-الفعل어울려요 :من الفعل 어울리다 ويعني ملائمة عدة عناصر لبعضها ما يجعلها تبدو طبيعية معا.

يستخدم للتعبير عن أن هناك عنصرين أو أكثر يتوائمان معا بشكل طبيعي أو أن شيئا ما يبدو ملائما ومناسبا لشيء آخر. ويمكن استخدامه لوصف أشخاص أو ملابس أو أحذية أو أجواء أو موسيقى أو ألوان وغيرها، بغرض المديح أو الحكم عليها إذا كانت ملائمة أم لا.

مثال:

저 두 사람은 정말 잘 어울려요.

يعني هذان الشخصان مناسبان لبعضهما. وبالنسبة للملابس ممكن أن نقول

하늘색 티셔츠가 청바지와 잘 어울려요.

القميص الأزرق يلائم البنطال الجينز. كما يمكن استخدام الفعل بصيغة النفي للتعبير عن عدم ملائمة شيئين لبعضهما هكذا 안 어울려요 .





شرح الأمثلة

1)

가.이 넥타이 색깔 어때요?

أ. ما رأيك في لون ربطة العنق هذه؟

나.지금 입고 있는 양복하고 아주 잘 어울려요.

ب. تليق جدا على ملابسك الرسمية التي ترتديها الآن.

و 양복 تعني بدلة رسمية للرجال.

2)

가.방에 커튼을 새로 달려고 하는데 무슨 색이 좋을까요?

أ. أنوي تعليق ستارة جديدة بالغرفة، أي لون سيكون جيدا؟

나. 방이 조금 어두우니까 빩은색이 잘 어울릴 것 같아요.

ب. الغرفة داكنة قليلا، لذا أعتقد أن لونا مشرقا سيكون ملائما.



