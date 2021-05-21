ⓒ STEALIEN

تعرف على شركة كورية ناجحة. سنتعرف على شركة "ستيليان STEALIEN " التي تقدم حلولا للأمن السيبراني.

نائب رئيس الشركة "شين دونغ هي" :

منذ إنشائها في عام 2015، قدمت شركة "ستيليان" حلول أمان تطبيقات الهاتف المحمول، وأدارت مشروعات القرصنة الوهمية، وحللت نقاط الضعف في بيئات الخدمة المختلفة واضطلعت بجهود مكثفة في البحث والتطوير. تتعامل الشركة مع قضايا الأمن السيبراني بشكل عام. ويعتبر معظم موظفي الشركة قراصنة من الدرجة الأولى، حيث حصلوا على جوائز في مسابقات القرصنة كما أنهم خبراء في معرفة أوجه قصور في البرامج المنتجة محليا، وتخصص بعضهم في علوم الكمبيوتر في جامعات مرموقة في كوريا. ويبذل هؤلاء الشباب الموهوبون جهودا كبيرة لتطوير منتجات مبتكرة.

اسم الشركة "ستيليان" هو اختصار لعبارة "نحن نسرق التكنولوجيا الغريبة". ومؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي "بارك تشان آم" معروف على نطاق واسع في صناعة الأمن السيبراني، وهو خبير في أمن الكمبيوتر وفاز بجوائز في مسابقات القرصنة في كوريا وخارجها. وفي أثناء وجوده في المدرسة الثانوية، فاز بجائزة في "ديف كون DEF CON"، الذي يعد أحد أكبر مؤتمرات القرصنة في العالم والمعروف باسم "أولمبياد القرصنة". وفي عام 2008، تم تقديمه كمتخصص في الأمن السيبراني في كتب المدارس الثانوية في كوريا. ومعظم موظفي الشركة، بمن في ذلك نائب رئيسها، كانوا سابقا قراصنة، حيث إنه من السهل على القراصنة أن يعرفوا أساليب القرصنة أفضل من أي شخص آخر.

نائب رئيس الشركة "شين دونغ هي" :

يمكن تقديم استشارات الأمن السيبراني بطريقتين. أولا، عندما يتم إعطاؤنا الاسم أو خدمة الويب أو التطبيق الخاص بشركة العميل، فإننا نهاجم الخدمة لنرى كيف ستتعامل الشركة مع الهجوم الإلكتروني. ثانيا، قد تعطينا الشركة معلومات أكثر تفصيلا مثل كود المصدر الخاص بها. ثم نهاجم نقطة معينة. عند القيام بذلك، نجد نقاط الضعف واحدة تلو الأخرى ونبلغ الشركة بها. وبناء على النتائج، نقوم بإنشاء سيناريو هجوم محتمل قد يحدث بالفعل في الحياة الواقعية ونخبر الشركة بذلك.

تحاول خدمة ستيليان الاستشارية شن هجوم إلكتروني على شبكة أمان إحدى الشركات. وبناء على النتيجة، فإنها توفر الحلول المناسبة. على سبيل المثال، عندما تطلب الشركات المالية أو المؤسسات العامة استشارة ستيليان، يخترق المتسللون التابعون للشركة الشبكات الداخلية أو مواقع الويب للعملاء، ويعثرون على الأجزاء المعرضة للخطر ويقترحون التدابير المضادة. وتشمل قائمة عملاء هذه الشركة الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية أيضا، بما في ذلك الحكومات المحلية والنيابة العامة، مما يشير إلى أن تقنيتها معترف بها على نطاق واسع. نقطة قوية أخرى للشركة هي أنها تشجع موظفيها على العمل في مشروعات البحث والتطوير الخاصة بهم وتدعمهم، ومن ثم، تقوم الشركة بتطوير بعض نتائج الأبحاث الفردية إلى خدمات جديدة. وهذا يعني أنها تسمح للموظفين بإجراء البحوث التي يهتمون بها، وبناء على ذلك يمكنها إطلاق خدمات أمنية عالية الجودة، مما يولد تأثيرا مضاعفا.

نائب رئيس الشركة "شين دونغ هي" :

بصرف النظر عن مشروعات البحث والتطوير الخاصة بالشركة، يمكن للموظفين اختيار موضوعات البحث الخاصة بهم والعمل عليها. في بعض الأحيان، تثبت المشروعات البحثية الفردية أنها مربحة. وهذا فعال للغاية، حيث يمكن للموظفين الأفراد القيام بما يريدون القيام به، ثم تستخدم الشركة النتائج للخدمات القابلة للتسويق.

تشتمل المنتجات الرئيسية لشركة ستيليان على حل أمان لتطبيقات الأجهزة المحمولة يسمى "آب سوت" ونظام تدريب على القرصنة الإلكترونية. يمنع تطبيق "آب سوت" المتسللين من تزوير أو تعديل التطبيقات ويصد محاولات اختراق ذاكرة الهاتف. وقد تم تضمين "آب سوت" في تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تديرها العديد من الشركات المالية في كوريا، بما في ذلك بنك شين هان وبنك كومين.

نائب رئيس الشركة "شين دونغ هي" :

"آب سوت AppSuit" هو حل أمان لتطبيقات الهاتف المحمول. قبل أن يوزع البنك تطبيقا ما، على سبيل المثال، قد يقوم المتسللون بتزوير التطبيق أو تعديله وزرع كود ضار فيه. إذا قام أحد المستخدمين بتنزيل تطبيق البنك، فقد يفعل المتسللون شيئا سيئا باستخدام التطبيق المزيف. لمنع حدوث ذلك، يحمي "آب سوت" التطبيقات من هجمات القرصنة المختلفة باستخدام تقنية تجعل من الصعب على المهاجمين تعديلها. بمعنى آخر، يتيح الحل للمستخدمين تشغيل التطبيقات في بيئة أكثر أمانا.

مع تزايد أهمية تكنولوجيا الأمن السيبراني، نمت شركة ستيليان بسرعة عاما بعد عام. ففي السنة الأولى من تأسيسها، بلغت مبيعاتها 450 ألف دولار أمريكي، لكن المبيعات زادت بعشرة أضعاف في غضون خمس سنوات فقط. وقد تم اختيار رئيسها كـ"رائد أعمال محترم لعام 2020" من قبل وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ليصبح أصغر شخص على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز. وفي العام الماضي أيضا، تم إدراج الشركة في قائمة وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشركة ذات إمكانات نمو مرتفع. ونظرا لأن البيئة الرقمية تتعرض لتهديدات قرصنة أكبر وسط جائحة كورونا، فإن المهمة الحالية للشركة هي تأمين قوى عاملة موهوبة.

نائب رئيس الشركة "شين دونغ هي" :

البرامج يتم تطوير بواسطة بشر. ولإنشاء برامج مبتكرة، من المهم للمطورين مراعاة العوامل والمواقف المختلفة. ولهذا السبب نبذل جهودا متواصلة للعثور على موظفين موهوبين. إذا كان المستخدمون يبحثون عن حلول لمشاكل الأمن السيبراني، فنحن نأمل أن يتبادر إلى أذهانهم شركة "ستيليان" أولا. داخليا، نأمل أن يتمكن جميع موظفي الشركة من فعل ما يريدون القيام به بطريقة ممتعة والاستمتاع بحياتهم. هذه هي الأهداف الرئيسية للشركة.

اكتسبت تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية اعترافا عالميا بفضل المواهب في مجموعة واسعة من المجالات. ويمثل كل موظف في شركة "ستيليان" قدرة تنافسية لهذه الشركة التي رسخت جذورها في صناعة الأمن السيبراني المحلية من خلال حلول أمان تطبيقات الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. ومن خلال جهود البحث والتطوير الدؤوبة، ستنمو هذه الشركة بالتأكيد لتصبح رائدة في السوق العالمية.