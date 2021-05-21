أغنية زبدة لبي تي إس تحقق 100 مليون مشاهدة في أول 21 ساعة من إصدارها

الدكتور شرقاوي وجيه عبد الباقي: تجربة كوريا في مكافحة كورونا مبهرة
2021-05-21
#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-24
حققت أغنية "زبدة" لفريق "بي تي إس" 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، في أول 21 ساعة من إصدارها باللغة الإنجليزية.
وكانت الفرقة قد حققت الرقم القياسي السابق بأغنيتها "ديناميت" في العام الماضي، وهي الأولى بالإنجليزية بالكامل، بـ101.1 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من الكشف عنها.
2021-05-21
2021-05-21
2021-05-21
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;