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أغنية زبدة لبي تي إس تحقق 100 مليون مشاهدة في أول 21 ساعة من إصدارها

#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-24

من أغانى القمة


حققت أغنية "زبدة" لفريق "بي تي إس" 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، في أول 21 ساعة من إصدارها باللغة الإنجليزية.

وكانت الفرقة قد حققت الرقم القياسي السابق بأغنيتها "ديناميت" في العام الماضي، وهي الأولى بالإنجليزية بالكامل، بـ101.1 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من الكشف عنها.

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