تنظيم مختلف أنواع المناسبات والبرامج بمناسبة أسبوع التنوع الثقافي





من المتوقع أن تقام في الفترة من الحادي والعشرين وحتى السابع والعشرين من هذا الشهر أسبوع التنوع الثقافي العالم، وكان قد تم تعيين هذا الأسبوع بواسطة الأمم المتحدة منذ عام 2002 بهدف احترام ثقافة كل بلد والسعي المشترك للتغلب على الخلافات الناجمة عن اختلاف الثقافات فيما بين البلدان، إلى جانب التأكيد على أهمية التنوع الثقافي. وتعتبر هذه النقاط كلها مهمة، خاصة في هذه الفترة التي يوجد فيها نزاعات وصراعات واختلافات بين البلدان، وحتى داخل نفس البلد بسبب وجود مختلف الجنسيات والثقافات.

وبهذه المناسبة تخطط أو تنفذ كل هيئة إقليمية وكل بلدية في كوريا، مختلف أنواع المناسبات والبرامج. وفي مقدمتها "ندوة آباء الأولاد ذوي الثقافات المختلفة" التي ينظمها معهد التعليم الدولي في مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ". وتُعقد هذه الندوة عبر الإنترنت ويتم بثها على الهواء لكي يستطيع المزيد من عامة الناس مشاهدتها. ويشارك فيها آباء الأولاد الكوريين المقيمين في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واليابان، علاوة على آباء الأولاد من أمهات أجنبيات، مثل الصين وفيتنام، والمقيمين في كوريا.

يُشار الى أن الكوريون المقيمون في الخارج مُعرضون لمختلف الأشكال من الكراهية ضد الأجانب خاصة الآسيويين، وهو ما يسمى بالتمييز العنصري. بينما الأجانب المقيمون في كوريا يعانون من التمييز أيضا إلى حد ما. وكل ذلك نتيجة لسوء الفهم وقلة التفاهم والتواصل فيما بين الثقافات والجنسيات والقوميات. ومن أجل القضاء على ذلك، يتم خلال فترة التنوع الثقافي تقديم العديد من الأفلام والأغاني والكتب التي تدور حول قيمة ومعنى التنوع الثقافي. على هامش ذلك، تُجري حملة إنشاء غابة التنوع الثقافي، وعند زيارة الموقع الرسمي للهيئة المنظمة للمناسبة، يمكن الحصول على إصيص وبذور للنبات المعرضة للانقراض. وأيضا يتم في 25 مكتبا فرعيا تابعا للمؤسسة الثقافية في كل أرجاء البلاد، تنفيذ برامج مثل: عرض أفلام تدور حول الهجرة في مدينة "إنتشون"، وحفلة للفن الإعلامي في مدينة "بوسان". وتتميز هذه الحفلة بالتعبير عن موضوعات متعلقة بالتنوع الثقافي، مثل "التقاسم" و"المقاطعة والتواصل"، بواسطة المحتويات الإعلامية.