انخفاض تأثير الديانات في المجتمع الكوري

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قبل أيام احتفلت كوريا بيوم ميلاد بوذا، حيث تم تزيين الشوارع الرئيسية بالمصابيح ذات الألوان المتنوعة. ويوجد في كوريا عدد من المعابد الكبيرة والصغيرة البوذية، خاصة في العاصمة سيول. حيث تعتبر البوذية من أكبر الديانات في كوريا من حيت عدد أتباعها. وذلك بعد المسيحية ثم الكاثوليكية، وبعض الطوائف المسيحية وأخيرا عدد قليل من المسلمين وغيرهم.

يذكر أن أغلب الكوريين لديهم ديانة، ولكن في الآونة الأخيرة، انخفض عدد الذين لديهم ديانة. ويمكن ملاحظة تأثير الديانة في المجتمع، وذلك نظرا لأن أغلب المواطنين كانوا يعتقدون أن الديانة مفيدة في المجتمع، أو تساهم في تقدم المجتمع. لكن الآن هذا تغير، ففي مسح أخير أجاب 62 بالمائة من المواطنين بأن الدين غير مفيد في المجتمع. وهذا يخالف عن نتائج المسح الذي أجري في عام 2014، الذي قال فيه 63 بالمائة من الناس إنهم يعتقدون أن الدين يقوم بدور مفيد في المجتمع. حيث قال الأشخاص المؤمنون بأي نوع من الديانات أن الدين يقوم بدور مفيد في المجتمع، لكن أغلب المواطنين الذين ليس لديهم أي نوع من الديانات يعتقدون أن الدين غير مفيد في المجتمع.

بالنسبة للشعب الكوري، يرون أن الدين كان مهما في الماضي، ربما حتى عام 1984، فمنذ ذلك الحين انخفض عدد الذين يرون ذلك تدريجيا حتى وصلت النسبة إلى 38 بالمائة فقط. هذا يعني أن عددا كبيرا من المواطنين الكوريين ليس لديهم أي نوع من الديانات، ويزداد هذا العدد. وقال 54 بالمائة من المواطنين إنهم لا يهتمون بأي نوع من الديانات، وقال 19 بالمائة منهم إن لديهم عدم ثقة تجاه الدين، بينما أجاب 17 بالمائة من الناس بأنهم مشغلون في ممارسة الحياة اليومية.