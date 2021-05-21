تزايد الإقبال على زراعة النباتات في المنازل

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يزداد في كوريا عدد الذين يهتمون بزراعة النباتات في المنازل تدريجيا، مثل زيادة عدد الذين يربون الكلاب أو القطط الأليفة. وأشار تقرير بعنوان "تغيير أسلوب الاستهلاك الناجم عن جائحة كورونا العام الماضي"، إلى بروز الهواية الخضراء كإحدى الهوايات الجديدة. هذا يعني زراعة النباتات، ونتيجة لزيادة اهتمام الناس بها حققت مجالات البستنة والمحلات المتخصصة في بيع الأسمدة والبذور والزهور، مبيعات ملحوظة بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. أيضا تحظى البرامج التلفزيونية التي يزرع فيها المشاركون نباتات أو زهور أو أشجار في المنازل، بشعبية كبيرة. كما تحقق الفيديوهات التي تعلم طرق الزراعة نسبة مشاهدة هائلة.

وفي هذا السياق، يتدفق الناس إلى مبنى مكون من 4 طوابق، وهو يبدو وكأنه مبنى عادي من الخارج، لكنه قاعة تضم معرضا للزهور والنباتات. وخلال أسبوعين فقط زاره حوالي 3400 شخص. كما يحظى مقهى يقع في وسط المدينة بإقبال متزايد لأنه يتميز بزراعة بعض الأعشاب الطبية بواسطة التقنية الذكية. وفيه يحتسي الزوار فنجان قهوة أو شاي، وفي هذه الأثناء يستمتعون بالراحة من خلال مشاهدة الزهور والنباتات.

وبدءا من أواخر الشهر الماضي، سوف يُقام معرض بعنوان "إنشاء حديقة في المنزل". وبعد زيارة المعرض، عبر الزوار عن إعجابهم بأنماط وأنواع الحدائق التي عرضها المصممون والفنانون البارزون في هذا المجال. كما عبر الزوار عن رغبتهم في تجهيز حديقة خاصة بهم. ولذلك هناك اصطفافا طويلا من الناس الذين يرغبون في شراء نباتات وأعشاب نادرة أمام محل متخصص في النباتات فتح بابه مؤخرا. وذلك بسبب طول مكوث الناس في المنازل، ولذلك فهم يبحثون عن مصدر للراحة النفسية وتحقيق استقرار في مشاعرهم.