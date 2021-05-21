بي تي إس تفوز بأربع جوائز في حفل جوائز بيلبورد ميوزيك

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حققت فرقة بي تي إس الغنائية الكورية رقما قياسيا جديدا لها من خلال نيل أربع جوائز في حفل جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام ألفين وواحد وعشرين. وخلال الحفل الذي أقيم في مسرح "ميكروسوفت" في مدينة لوس أنجلس الأمريكية فازت بي تي إس بجائزة "أفضل المبيعات". وبهذه المناسبة قالت إنها أرادت تقاسم الطاقة الحسنة بأغانيها مع الكثير من الناس، وأنهم سعداء بهذه الجائزة التي تشير إلى تحقيق هدفهم.

بالإضافة إلى ذلك فازت الفرقة بجوائز "أفضل الثنائيات والجماعات" و"أفضل فناني المبيعات"، وأيضا جائزة "أفضل الفنانين الاجتماعيين" التي ظلت تفوز بها خلال خمس سنوات على التوالي منذ عام ألفين وسبعة عشر. من ناحية أخرى، يلمس عدد من زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الفرنسي "إيمانيول ماكرون" النفوذ الكبير الذي تمارس فرقة بي تي إس. فقد قالت مجلة "فرايتي" الأمريكية الترفيهية إن الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي ذكرا الكي بوب في يوم واحد.

وبعد مباحثات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت يوم السبت الماضي في واشنطن، عقد رئيسا البلدين مؤتمرا صحفيا قال فيه إن عشاق الكي بوب موجودون في جميع أنحاء العالم وأن أولئك الذين يبتسمون يعرفون ماذا يقول، مستهدفا أولئك المبتسمين هناك. ولاحظت صحيفة "يو إس ايه توداي" اليومية الأمريكية أن يوم ذكر الرئيس الأمريكي للفرقة الكورية شهد إصدار أغنية جديدة لها بعنوان "زبدة". وفي اليوم ذاته كتب الرئيس الفرنسي ماكرون على تويتر منشورا سأل فيه المراهقين الفرنسيين كيف سيستخدمون البطاقة الثقافية المجانية القابلة لشراء الكتب والموسيقى والأفلام والعروض الغنائية وغيرها، إذا حصلوا على البطاقة التي تبلغ قيمتها ثلاثمائة يورو. وردا عليه كتب أحد عشاق فرقة بي تي إس قائلا إنه سينفق المبلغ على زيارة عرض للفرقة الكورية وشكر الرئيس وطلب منه تحميل أغنية الفرقة الجديدة "زبدة"، ثم قام الرئيس "ماكرون" بإعادة نشر تلك التغريدة".