انخفاض إنفاق مواطني سيول على الثقافة والفن

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اتضح أن معدل قيمة إنفاق مواطني سيول على الثقافة والفن في العام الماضي قد بلغ حوالي أربعة وسبعين ألف وون، أي حوالي خمسة وستين دولارا. فمع انخفاض أنشطة زيارة الفعاليات الثقافية والفنية بسبب كورونا، انخفض المعدل انخفاضا كبيرا بحوالي أربعين بالمائة مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "وضع تمتع مواطني سيول بالثقافة في عام ألفين وعشرين" أعدته مؤسسة سيول للثقافة ونشرته أمس من أجل تحليل آثار كورونا على الثقافة والفن. وطبقا للتقرير، زار مواطنو سيول أربع فعاليات ثقافية وفنية في المتوسط خلال العام الماضي، وأنفقوا حوالي أربعة وسبعين ألف وون. وفي عام ألفين وثمانية عشر أي قبل تفشي فيروس كورونا، كان معدل عدد الزيارات قد بلغ حوالي سبع مرات، وتم إنفاق مائة وعشرين ألف وون.

يُشار إلى أن هذا المسح جرى على ستة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر مواطنا كوريا. وحسب الفئات العمرية، سجلت فئة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاما، أكبر انخفاض في هذا المجال. حيث أنفقوا حوالي تسعة وثلاثين ألف وون في المتوسط على زيارة الفعاليات الثقافية والفنية خلال العام الماضي، بانخفاض بلغ 54% مقارنة مع عام 2018 الذي كان المتوسط قد بلغ فيه أربعة وثمانين ألف وون. كما أنخفض معدل إنفاق فئة الأربعينيات العمرية في هذا المجال بحوالي ستة وأربعين بالمائة من مائة وواحد وخمسين ألف وون إلى واحد وثمانين ألف وون. ولكن بالنسبة لفئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، لم يتغير هذا المعدل تغيرا يذكر، حيث بلغ 97 ألف وون في العام الماضي بعد أن كان قد بلغ 100 ألف وان قبل عامين.

من ناحية أخرى، تبين أن معدل أوقات الفراغ اليومية لمواطني سيول بلغ 3,6 ساعة في أيام الأسبوع، و6,5 ساعة في نهايات الأسبوع. حيث أن معدل أوقات الفراغ في أيام الأسبوع قد زاد بعشرين دقيقة بالمقارنة مع عام ألفين وثمانية عشر بينما زاد المعدل في نهايات الأسبوع بنصف ساعة. ويعتقد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لانخفاض ساعات الذهاب والإياب من أماكن العمل بسبب تنفيذ نظامي العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي. كما قال أربعون بالمائة من مواطني سيول إن لديهم تجارب التمتع بالمحتويات الثقافية والفنية عبر الإنترنت. لكنهم اتفقوا على عدد من المشاكل الناجمة عن ذلك، مثل عدم التمكن من إمكانية الشعور بالواقعية وعدم جودة الصوت والصورة. وقال "يو يون شيك 유연식" المدير التنفيذي لمؤسسة سيول للثقافة إنه من الواضح وجود صعوبة في إحلال الفعاليات الثقافية والفنية المقامة عبر الإنترنت محل الفعاليات خارج الشبكة، ولكن من الضروري البحث عن بدائل متوسطة وطويلة المدى في ظل طول أمد الوباء.