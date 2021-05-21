تدهور تركيز الموظفين الكوريين في العمل خلال فترة المساء

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مع انتشار ظاهرة تحقيق التوازن بين العمل والحياة في كوريا، اتضح أن ستة من بين كل عشرة موظفين يغادرون أماكن عملهم في الأوقات المحددة الرسمية تماما. كما اختير الوقت ما بين العاشرة والحادية عشرة صباحا كأكثر أوقات العمل من حيث التركيز على العمل. وجاء ذلك في مسح أجرته شركة "جاب كوريا 잡코리아" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت، على سبعمائة وتسعة وثلاثين موظفا كوريا. وقال ستة وستون بالمائة من المشاركين في المسح إنهم يغادرون أماكن عملهم في الأوقات المحددة تماما حاليا، في حين قال أربعة وثلاثون بالمائة منهم إنهم لا يستطيعون مغادرة أماكن عملهم في الأوقات المحددة.

كما تبين أن درجة تركيز الموظفين الكوريين على العمل تكون مرتفعة في الصباح، وتصل إلى أقل مستوياتها عند اقتراب نهاية عملهم. وحول أكثر الأوقات من حيث التركيز على العمل، أجاب أربعون بالمائة منهم بما بين العاشرة والحادية عشرة صباحا، بينما أجاب خمسة عشر بالمائة منهم بوقت بدء عملهم، وقال ثلاثة عشر بالمائة منهم بما بين الحادية عشرة والثانية عشرة. ولكن لم تبلغ نسبة المجيبين بما بين السادسة والسابعة مساء، وهو وقت نهاية العمل، سوى صفر فاصل ثمانية بالمائة لتسجل هذه الفترة الأقل من حيث التركيز على العمل.

كما اختار اثنان بالمائة منهم بما بين الواحدة والثانية بعد الظهر، وأجاب ثلاثة بالمائة منهم بما بين الخامسة والسادسة بعد ظهر، وأوقات القيام بالأعمال الليلية. أيضا تبين في المسح أن سبعة من بين كل عشرة موظفين يفضلون القيام بأعمال ليلية على الوصول مبكرا إلى أماكن عملهم في الأيام التالية إذا كان عندهم مهام يجب القيام بها بسرعة. وقال مسؤول في شركة جاب كوريا إنه حتى الموظفين المولودين في الفترة ما بين تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الثالثة، والمعروف عنهم التمتع بالحياة بعد مغادرة أماكن العمل، يتحملون القيام بأعمال ليلية إذا كانت لديهم أعمالهم متبقية.