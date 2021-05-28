تشيريم: أتمنى زيارة بعض الدول العربية بعد انتهاء كورونا

"كيم تشيريم" اليوتيوبر الكورية والطالبة حاليا في السنة الأخيرة في قسم اللغة والثقافة العربية والإسلامية في جامعة "ميونغ جي"، تقول إن دراستها ممتعة جدا، بما في ذلك دراسة القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. وفي مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس تضيف أنها كانت تخطط للعمل كمرشدة سياحية للزوار العرب في كوريا، لكن جائحة كورونا غيرت هذه الخطة، حيث فقدت عملها كما فقد بعض أفراد عائلتها أعمالهم بسبب كورونا. وتقول تشيريم إنها تنوي خلال الإجازة الصيفية زيارة عدد من المواقع السياحية الكورية غير المعروفة للعرب من أجل التعريف بها والترويج لها بين متابعيها العرب على يوتيوب، بما في ذلك جزيرة "وان دو" التي تنتمي إليها عائلتها. كما تقول تشيريم إنها لا تتحدث بشأن اعتناقها للإسلام مع عائلتها حتى لا تثير مشاكل أسرية، لكنها تؤكد أيضا أنها لا تواجه صعوبات كبيرة في حياتها كمسلمة في المجتمع الكوري، رغم أن صورة الإسلام والمسلمين في كوريا مازالت غير جيدة، وهو ما اتضح مؤخرا في تعليقات بعض الكوريين على التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.









وبعد انحسار جائحة كورونا ترغب تشيريم في زيارة بعض الدول العربية، حيث ظلت خلال دراستها للغة العربية لمدة خمس سنوات تتمنى زيارة أي دولة عربية، وكانت تخطط للسفر إلى بعض الدول الخليجية في بداية العام الماضي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب جائحة كورونا.

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