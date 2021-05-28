مظاهرات في كوريا للتضامن مع الشعب الفلسطيني رغم وقف إطلاق النار

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توصلت إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بينهما.

نبيلة: ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فجر يوم الجمعة الماضي، بعد 11 يوما من القصف الذي أسفر عن مقتل حوالي 240 شخصا معظمهم في قطاع غزة.

ورحب العديد من القادة والزعماء في العالم باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة بذل القادة الفلسطينيين والإسرائيليين جهودا من أجل بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الحقيقية للصراع.

ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية الكورية بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وقدرت الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر في التوسط للاتفاق.

وأعربت عن أمل الحكومة الكورية في التزام الطرفين بالاتفاق، واستئناف المفاوضات لتحقيق السلام الدائم في فلسطين وإسرائيل في أسرع وقت ممكن.

كما أعربت عن تعازيها الخالصة لضحايا العنف وأعضاء أسرهم، مؤكدة أن الحكومة الكورية ستبذل جهودها لتحسين الوضع الإنساني في منطقة غزة.

ورغم وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، أقامت مجموعات متضامنة مع الشعب الفلسطيني في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في حي "إي تيه وان" في سيول يوم السبت الماضي.

وشارك في هذه الوقفة عدد من الذين ينتمون إلى مختلف الدول، منها مصر والجزائر وفلسطين وسوريا وتركيا والهند وغيرها.

وقال "أبو عجوز" من مصر الذي نظم الوقفة، إنه وزملاءه من المتضامنين خططوا لإقامة هذه الوقفة لإخبار العالم بأن إسرائيل إرهابية، وأنها هي التي تقتل المدنيين واستولت على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الوقفة تهدف أيضا إلى تحريك الرأي العام العالمي وجماعات مناصرة حقوق الإنسان تجاه حق الفلسطينيين.

وأكد "أبو عجوز" أنهم يريدون إيصال رسالة بأنهم لن يضيّعوا ولن يتهاونوا ولن يتأخروا في حماية المسجد الأقصى بأرواحهم وأموالهم وأهلهم.

الجدير بالذكر أن الوقفات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمنددة بالعدوان الإسرائيلي عليه تستمر في مختلف أرجاء العالم رغم وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.