الحزب الحاكم الكوري يبدى استعداده لتشكيل جمعية صداقة برلمانية مع مصر

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التقت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية "كانغ سون أو" في مكتبها بمقر البرلمان الكوري، بسعادة السفير "حازم فهمي" سفير مصر لدى سيول.

وتم في هذا اللقاء تناول أهم المستجدات على الساحة السياسية لكل من كوريا الجنوبية ومصر، وآفاق تطوير التعاون بين البرلمانين الكوري والمصري بمجلسيه، في ضوء حداثة الانتخابات البرلمانية لدى كلا البلدين.

وأبدت المتحدثة "كانغ" استعدادها للمساهمة في تشكيل والانضمام للجمعية البرلمانية للصداقة الكورية المصرية في البرلمان الكوري، تمهيدا للقيام بزيارة للبرلمان المصري فور تحسن الأوضاع الدولية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأوضحت أن البرلمان الكوري يسعى لتناول مسألة إنشاء جمعيات الصداقة مع مختلف الدول، وذلك بعد أن تعطلت تلك الإجراءات بعض الشيء بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبه، أبرز السفير المصري "حازم فهمي" أهمية اللجان البرلمانية التي تشارك فيها النائبة "كانغ" في توطيد علاقات التعاون بين البرلمانين الكوري والمصري، وتبادل الخبرات التشريعية في مجالات عمل تلك اللجان.

وقال السفير إن النائبة "كانغ" عضوة في لجنة "الصفقة الكورية الجديدة" التي تشمل إدارة تشريعات عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي في أعقاب جائحة كورونا.

كما أشار إلى أنها عضوة في لجنة الشؤون الصحية المعنية بتطوير تشريعات المنظومة الصحية في ضوء جائحة كورونا وتداعياتها المستقبلية.

وأكد السفير "حازم فهمي" أن موضوعات تلك اللجان تعد ذات أهمية خاصة كذلك للبرلمان المصري بمجلسيه، وذلك في ضوء تأكيد القيادة السياسة المصرية على أولوية هذه الموضوعات في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.