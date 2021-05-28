كوريا الجنوبية تختار مصر شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط

ⓒ https://al-ain.com

التقى السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين أوك" بالدكتورة "رانيا المشاط" وزيرة التعاون الدولي المصري، وتناول اللقاء قرار كوريا الجنوبية الأخير بإضافة مصر إلى قائمة الدول الشريكة ذات الأولوية في المساعدة الإنمائية الرسمية.

وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون بين سيول والقاهرة في إطار المشاركة الاستراتيجية للمساعدة الإنمائية الرسمية والتي سيتم وضع خطة عمل بشأنها خلال الأشهر القادمة.

وقال السفير الكوري "هونغ" إن الحكومة الكورية صنفت مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2025، وهو ما يتوقع أن يسهم في توسيع هائل للتعاون الإنمائي بين البلدين.

وأضاف السفير أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم اختيارها لتكون ضمن هذه القائمة في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة وقوى عاملة قادرة من الشباب.

وأعرب السفير "هونغ" عن أمله في أن يسهم تفعيل هذه المشاركة الاستراتيجية في التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" في الاقتصاد والمجتمع.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة المصرية "رانيا المشاط" عن تقديرها لكوريا الجنوبية لتعاونها المستمر، وعن أملها في توسيع مجال المشاركة مع التركيز على نقاط القوة في كوريا مثل التكنولوجيا المتطورة والنمو الاقتصادي المستدام وتنمية الموارد البشرية.

وتأكيدا لما أشارت إليه الوزيرة، طالب السفير الكوري الوزيرة المصرية بدعم جهود الحكومة الكورية في الإعداد لهذه المشاركة كدليل إرشادي للتعاون الإنمائي الثنائي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر.

كما استعرض السفير "هونغ" والوزيرة "المشاط" الموقف الحالي لمنح المساعدات الإنمائية الرسمية الجارية، والتي تبلغ قيمتها 2.7 مليون دولار، بما في ذلك 1.9 مليون دولار للمشروعات الجاري تنفيذها هذا العام، ومنها إعداد الخطة الرئيسية لتحديث النقل الحضري في الإسكندرية، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى.

واتفق الجانبان على إجراء مشاورات دورية على مستوى العمل لاستكشاف مشروعات جديدة في مجالات متنوعة واعتماد اتفاقية إطارية بين وزارة التعاون الدولي المصرية والسفارة الكورية لدى القاهرة.