خطة الحكومة الكورية لتقديم حوافز للحاصلين على لقاحات كورونا

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أعلنت الحكومة الكورية خطة لتقديم حوافز للحاصلين على لقاحات كورونا، ضمن جهودها الرامية إلى الإسراع في تطبيع الحياة اليومية لعامة الشعب، وإنعاش الاقتصاد، من خلال التشجيع على التطعيم. وكشف عن هذه الخطة رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة يوم الأربعاء الماضي، حيث أوضح أن الحكومة ستساعد المزيد من الناس على التمتع بنتائج التطعيم.

وقال "كيم" إنه بدءا من أواخر سبتمبر القادم، عندما يكون من المتوقع أن يتلقى 70% من سكان البلاد أو أكثر الجرعة الأولى من اللقاحات، ستخضع معايير الحجر الصحي لتعديل كامل.

وأضاف أن الحكومة ستنظر في تخفيف قواعد الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية في حالة تحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا في البلاد.

وتقضي الخطة بإعفاء أولئك الذين يتلقون الجرعة الأولى أو الثانية من لقاحات كورونا من الحظر المفروض على التجمعات الأسرية التي تسمح حاليا بما يقل عن 8 أشخاص، بدءا من يوم الأول من يونيو.

وبدءا من شهر يوليو القادم، ستصدر الحكومة توجيها جديدا حول عدم ارتداء المُطعمين للكمامات في الهواء الطلق، في أماكن مثل المنتزهات ومسارات المشي لمسافات طويلة، كما سيتم إعفاؤهم من قيود التجمع في المرافق الداخلية مثل المطاعم والمقاهي وقاعات الزفاف.

وقال رئيس الوزراء "كيم" إنه بدءا من أواخر شهر سبتمبر عندما من المتوقع أن يتلقى 36 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاحات، ستخضع قواعد الحجر الصحي للمزيد من التعديل. وأضاف أن الحكومة ستنظر في رفع القيود بالكامل على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، عندما يتم تحقيق مناعة جماعية ضد الفيروس في شهر ديسمبر القادم بوصول معدل الحاصلين على اللقاحات إلى مستوى 70%.

ولكن لا يزال وضع كورونا غير مستقر في كوريا الجنوبية، حيث يتراوح عدد حالات الإصابات الجديدة بين 500 و700 حالة يوميا، وهو ما يشير إلى احتمال تفجر انتشار الفيروس مرة أخرى في أي وقت.

لكن ما يبعث على الاطمئنان أن وتيرة التطعيم تتسارع بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع الناس على التطعيم، حيث تجاوز معدل حجز اللقاحات 60% لدى المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.