ⓒ Lemon Care

تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "ليمون هيلث كير Lemon Healthcare" التي تشغل منصة ذكية للرعاية الصحية.





نائب رئيسها "إيم تشي كيو":

تم إنشاء "ليمون هيلث كير" في عام 2017 كشركة منبثقة عن الشركة الأم، تحت شعار "جعل المستشفيات ذكية، وتوفير الراحة للمرضى"، حيث تقدم هذه الشركة الناشئة تطبيقا للهواتف الذكية يدير كل ما يختبره المرضى في المستشفيات باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي تسعى لإدراجها في مؤشر كوسداك في سوق البورصة الكورية هذا العام. في العام الماضي، فازت الشركة بجائزة وزير الصحة والرفاهية، وجائزة وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجائزة وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يبدو أن خدمتنا لفتت انتباها خاصا كحل مفيد لتعزيز الراحة العامة ومعالجة المشكلات في ظل جائحة كورونا.

وسط وباء كورونا الذي طال أمده، أصبح من الضروري بشكل متزايد توسيع الخدمات الطبية غير المباشرة واستخدام الموارد الطبية بشكل أكثر كفاءة. وعلى هذه الخلفية، طورت "ليمون هيلث كير" منصة تربط المستشفيات وشركات التأمين وشركات الأدوية بشكل منهجي. والميزة الأكثر بروزا لهذه المنصة هي أنها توفر خدمات تتمحور حول المريض. في الواقع، بدأت الشركة أعمالها بهدف تمكين المرضى من استخدام خدمات المستشفيات بشكل أكثر ملاءمة.

نائب رئيسها "إيم تشي كيو":

تم تطوير صناعة الرعاية الصحية والتقنيات ذات الصلة في الغالب من أجل المستشفيات والمؤسسات، لكننا أردنا التركيز أكثر على المرضى. نظرنا إلى كل شيء من وجهة نظر المريض، بدءا من زيارة المستشفى ومرورا بالدفع عبر الهاتف المحمول، وحتى إرسال الوصفات الطبية إلكترونيا إلى الصيدليات، وتقديم مطالبات التأمين الصحي في المنزل. أعتقد أن الخدمات الجديدة الموجهة للمرضى جذبت الكثير من الاهتمام في هذا القطاع، كما حظيت بردود فعل إيجابية من قبل المرضى.

الحل المميز للشركة المسمى "ليمون كير" هو عبارة عن منصة خدمة مخصصة تساعد المرضى على إدارة العملية الكاملة لزيارتهم للمستشفى، بدءا من تحديد المواعيد ودفع النفقات الطبية، وحتى نقل الوصفات الطبية إلكترونيا. وبفضل هذا التطبيق، يمكن للمرضى تقليل وقت انتظارهم في العيادات والصيدليات بشكل كبير، وأيضا عدم القلق بشأن الاتصالات المباشرة وجها لوجه. حاليا، تنخرط شركة "ليمون هيلث كير" في مشاركة مع حوالي 60 مستشفىً رئيسيا في كوريا، بما في ذلك مستشفى جامعة سيول الوطنية، ومستشفى "سيفيرانس"، ومركز "سام سونغ" الطبي في سيول. ويمكن للعيادات الطبية، من جانبها، تسهيل تدفق المرضى من خلال السماح للمرضى بقضاء وقت أقل في المستشفيات وتخفيض التكاليف عن طريق تقليل استخدام الورق. وتوفر الشركة منصات أخرى مثل "ليمون كير بلاس" للموظفين الطبيين و"ليمون كير 365" للعيادات الصغيرة. وهناك منصة خدمة أخرى تسمى "청구 의 신"، والتي تُترجم تقريبا إلى "غود أوف كليم"، وهي مصممة لإدارة مطالبات التأمين بسهولة وسرعة.

نائب رئيسها "إيم تشي كيو":

"غود أوف كليم God of Claim" هو تطبيق يغطي مطالبات التأمين والمستندات الإلكترونية كلها مرة واحدة. في الوقت الحاضر، هناك حوالي 35 مليون شخص في كوريا لديهم تأمين خاص بهم. لكننا نقدر أن أكثر من 15 مليون من حاملي هذا التأمين لم يطالبوا بمدفوعاتهم لأكثر من عام. بالطبع، هذا لأنه من غير الملائم تقديم مطالبات التأمين. يعرض التطبيق المدفوعات التي لم تتم المطالبة بها خلال السنوات الثلاث الماضية. ببضع نقرات فقط، تكتمل مطالبة التأمين الخاصة بك. في السابق، إذا لم يتم إعداد بعض المستندات، كان عليك زيارة المستشفى مرة أخرى لإصدارها. ولكن بمجرد تنشيط التطبيق، فإنه يعرض سجلاتك الطبية ويمكنك رؤية جميع المستندات ذات الصلة. يمكنك بعد ذلك إرسال المستندات اللازمة إلى شركات التأمين.

باستخدام هذه المنصة، يمكن للمرضى تقليل الوقت والجهد في مطالبات التأمين الطبي الخاص. يتم استقبال الخدمة بشكل جيد خاصة من قبل المرضى الذين يعيشون في المقاطعات الريفية لكنهم يستخدمون المستشفيات في منطقة العاصمة. توفر المنصة أيضا خدمة رعاية صحية مخصصة تعتمد على تحليل الحمض النووي. فباستخدام بيانات من الفحوصات الطبية، يمكن للمرضى معرفة نقاط ضعفهم الجينية والحصول على إرشادات غذائية مصممة لكل فرد. وتعد هذه هي الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف النهائي للشركة المتمثل في تقديم خدمات رعاية صحية شاملة مصممة لمساعدة الأشخاص على الاعتناء بصحتهم بسهولة في حياتهم اليومية.

نائب رئيسها "إيم تشي كيو":

تقوم المستشفيات في الغالب بفحص وعلاج المرضى، ولكن في تحول كبير، صارت المستشفيات تحتضن عناصر الطب الوقائي هذه الأيام. فمن الممكن التنبؤ بأنواع الأمراض التي يتعرض لها المرضى باستخدام بياناتهم الطبية المتراكمة في المستشفيات، وتحليل الحمض النووي الخاص بهم. عند القيام بذلك، يمكن للمرضى تخفيض النفقات الطبية. نواصل إجراء عمليات البحث والتطوير في هذا المجال.

في العام الماضي، حصلت الشركة على الجائزة الكبرى في جوائز "كوريا موبايل"، التي بدأت منذ عام 2010، وتعد من أرقى الجوائز في كوريا في مجال تعزيز صناعة الهاتف المحمول وتنشيط النظام البيئي للشركات الناشئة. وفي العام الماضي أيضا، قدمت الشركة خدمة علاج شاملة خالية من الاتصال المباشر مع المرضى، لمراكز العلاج التي تستوعب حالات الإصابة الخفيفة نسبيا بفيروس كورونا. وبفضل هذه الخدمة، يمكن لعدد محدود من الطواقم الطبية مراقبة حالات المرضى بكفاءة وعلاجهم بأمان. وهذا العام، تستعد الشركة للإدراج في مؤشر كوسداك واستكشاف الأسواق الخارجية أيضا.

نائب رئيسها "إيم تشي كيو":

نأمل أن نكمل الطرح العام الأولي في مؤشر كوسداك خلال النصف الأول من هذا العام. بالحديث عن خطة أعمالنا الخارجية، فقد فتحنا فرعا في تايلاند، ونفكر في اختبار حلولنا في الصين واليابان والولايات المتحدة. ونحن حاليا في المرحلة الأخيرة من إنشاء مشروع مشترك مع شركة يابانية. ولديّ حُلمٌ كبير لتحويل نماذج رعاية المرضى في كوريا إلى معايير عالمية.

جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره، كثفت اهتمام الناس بالرعاية الصحية الرقمية وطلبهم عليها أكثر من أي وقت مضى. ومن ثم، تنمو شركة "ليمون هيلث كير" كشركة رائدة من خلال توقع اتجاهات السوق مقدما وتطوير خدمات فعالة، كما تسهم في إنشاء أحد محركات النمو المستقبلية لكوريا.





ⓒ Lemon Care