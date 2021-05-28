إطلاق مشروع حكومي لنشر الزي الكوري التقليدي في أماكن العمل

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية تنفيذ مشروع يهدف لنشر الزي الكوري التقليدي "هانبوك"، بمختلف الوسائل. وفي مقدمتها تشجيع موظفي الوزارة والهيئات التابعة لها على لبس الزي الكوري "هانبوك" في أماكن العمل. ولذلك أقامت معرضا خاصا بالزي "هانبوك" بمختلف الأنماط والتصميمات. يُشار الى أنه يوجد الأن أكثر من 64 نوعا من هانبوك حسب الفصول والأنماط والأقمشة تم صنعها من قبل مصممين بارزين في هذا المجال. مما يعني أن الموظفين الحكوميين لديهم العديد من انواع الزي التي تمكنهم من العمل وهم يرتدون "هانبوك". ولذلك تم تعديل نمط ونوع الزي ليكون مريحا اثناء الشغل.

يُذكر أنه سوف يبدأ الموظفون الذين يعملون في الهيئات الثقافية والسياحية التي توجد فيها فرص عديدة للقاء بالسياح المحليين والأجانب معا، ارتداء هذا الزي. ثم يتوسع إلى الهيئات الأخرى التي ترغب في ارتداء موظفيها لهذا الزي. يُشار أنه من خلال المشروعات والبرامج التي تنفذها المحطات التلفزيوينة والهيئات الحكومية من أجل التعريف بتقاليد وجمال الزي "هانبوك" على مستوى الوطن والعالم ككل، أصبح الشعب معتادا إلى حد ما على مشهد ارتداء الناس للزي المعدل في مناسبات عديدة. حيث يوجد هناك عدد من المدارس التي يلبس فيها الطلاب الزي "هانبوك" كزي مدرسي رسمي. ومن ناحية اُخرى، تزيد أيضاَ رغبة الناس لارتداء الهانبوك لمواجهة ادعاء الصين بأن هذا الزي تابع لها أصلا. وهو ما يعبر غير معقول إطلاقا.

من المتوقع أن يتوسع ارتداء الهانبوك في مختلف الأماكن المعيشية وليس في أماكن العمل فقط، لتشمل المعالم السياحية، والهيئات العامة، والشركات الخاصة. بسبب أن هناك أنماط وأنواع مختلفة منه، مما جعله يصبح مريحا أكثر في الحياة اليومية، وفي الشغل وفي أي مناسبة أخرى.