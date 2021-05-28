مسنون يبتكرون خطوطا جديدة للكتابة باللغة الكورية

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انتشر مؤخراَ عددا كبيرا من الخطوط المنوعة للكتابة باللغة الكورية، وتحمل بعض هذه الخطوط أسماء أصحاب الخطوط. في هذا السياق، زادة شعبية خط مبتكر من قبل امرأة كبيرة في السن في كل أرجاء العالم. واسم هذا الخط هو"خط تشيل كوك هال ميه". وتشير كلمة "تشيل غوك" إلى منطقة "تشيل غوك" الواقعة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ". أما كلمة "هال ميه" فتعني "جدة" باللهجة الإقليمية المستخدمة في المناطق الجنوبية من البلاد. لكنها تُستخدم على نطاق واسع في كل أرجاء البلاد. ومن ثم فإن هذا الاسم يعني الخط مبتكر من قبل جدة ساكنة في منطقة إقليمية.

ويرجع سبب حصول هذا الخط على شعبية بهذه الدرجة، إنه يعتبر خطا مناسبا لنقل مشاعر الشكر أو المشاعر العاطفية الحقيقية للآخرين، حسب قول من يفضل استخدام هذا الخط. ولذلك يحظى هذا الخط برواج خاصة في المحلات. على سبيل المثال، يستخدم محل يقع في منطقة "تشيل كوغ"، متخصص في طهي لحم الدجاج المقلي، أكياسا مكتوبا عليها اسم المحل بهذا الخط. ويتميز هذا الخط بخاصية قوية، وهي أنه يجعل الناس يتذكرون اسم المحل أكثر. ويفتخر صاحب المحل بهذا الخط المبتكر من قبل ساكنة في نفس المنطقة. وحسب إدارة المنطقة، تم تنظيم هذا المشروع من خلال 400 امرأة مسنة تعلمن الأبجدية الكورية في سن متقدم، ثم اختارت إدارة المنطقة أفضل خط من بين الخطوط التي ابتكرتها تلك المسنات.

بالإضافة إلى هذا الخط، هناك 5 خطوط أخرى يحمل كل منها اسم صاحبه، وكلها محبوبة ومستخدمة على لافتات معلقة في كل أنحاء المنطقة. حتى كبار مسؤولي إدارة المنطقة أنتجوا بطاقات أسمائهم باستخدام تلك الخطوط، من أجل الترويج لها بين المزيد من الناس. يذكر أن هذه الخطوط تم ابتكارها من قبل الجيل القديم الذي لم يكن قادرا على الدراسة في المدارس لأسباب متنوعة، مثل الفقر أو الحرب أو استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية. وهؤلاء المسنون هم ضمن آخر جيل حُرم من التعليم، لذلك يستحق ذلك الخط الحفاظ عليه في المتحف الوطني للأبجدية الكورية.