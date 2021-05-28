جامعة أون كوانغ تطرح برنامجا لتعلم الثقافة الكورية

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طرحت جامعة "أون كوانغ" الديجتالية برنامج لتعلم الثقافة الكورية في الجامعة بصورة منتظمة. وقد أنشئت الجامعة كلية للعلوم الثقافية الكورية، تتكون من أقسام دراسية متعلقة بالثقافة الكورية. حيث يوجد قسم للعروض الفنية التقليدية، وقسم للزي الكوري التقليدي، وقسم لإدارة ثقافة الشاي الكوري التقليدي، وقسم لثقافة اللغة الكورية، إلى جانب قسم للعلوم الشرقية، وقسم للعلاج بواسطة "التيكوندو"، وغيرها.

وقد تم إنشاء هذه الأقسام بهدف الترويج للثقافة التقليدية الكورية. ولمواصلة الدروس من الناحيتين النظرية والتجريبية وسط جائحة كورونا، وتتم إدارة منصة تواصل بين الطلاب والمحاضرين.

يُشار أنه يمكن للطلاب الأجانب الالتحاق بالجامعة على سبيل المثال، يمكن للطلاب في قسم العروض الفنية التقليدية تعلم مختلف المجالات المتعلقة بالعرض الفني. مثل الغناء والرقص وعزف الآلات الموسيقية التقليدية. ويجب تعلم مثل هذه الأشياء كلها لفهم العرض الفني التقليدي. بالإضافة إلى ذلك سيتعلم الطلاب النظريات العلمية المتعلقة بتعليم الثقافة والفن، وأسلوب تدريس الموسيقي الكورية التقليدية. وايضا لأول مرة يوجد قسم باسم إدارة ثقافة الشاي. حيث يهدف هذا القسم إلى تربية الخبراء في ثقافة الشاي الذين سوف يروجون لروعة الشاي الكوري في العالم. في الواقع تم فتح هذا القسم لأول مرة في عام 2003، حيث يتعلم الطلاب فيه ليس أنواع الشاي فقط، بل ثقافة القهوة أيضا.

أما قسم ثقافة اللغة الكورية فيسعى لتربية خبراء في تعليم اللغة الكورية عالميا. وتشمل الدراسة محاضرات إلى جانب قيام الطلاب بمختلف أنواع الأنشطة والمشاركة في ورش عمل وندوات، لتقوية كفاءاتهم كمعلمين لثقافة اللغة الكورية. ويستطيع الخريجون أن يعملوا في الهيئات التعليمية أو مدارس اللغة الكورية، أو مراكز دعم الأسر متعددة الثقافات، أو مركز دعم القوى العاملة الأجنبية. ومن بين تلك الأقسام، يوجد قسم العلوم الشرقية. ويتعلم الطلاب فيه الفلسفة الطبيعية المحورية للعلم الشرقي، مثل مبادئ "الين" و"اليانغ"، وعلى أساس هذه المبادئ الفلسفية الطبيعية، يتعلم الطلاب طرق قراءة مصير الآخرين. يذكر أن الشعب الكوري يولي اهتماما خاصا بتاريخ الميلاد، بالسنة والشهر واليوم وحتى الساعة. لأن هذا التاريخ يؤثر تأثيرا بالغا على حياة صاحبه. كما يولي أهمية للاتجاهات، مثل اتجاه السرير في غرفة النوم، أو اتجاه موقع المنزل أو المقبرة وغير ذلك. وهذه المبادئ تؤثر على الهندسة المعمارية أو المجالات الشاملة المتعلقة بالمعيشة، بالنسبة للشعب الكوري.