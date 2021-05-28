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مبيعات ألبوم إن تي سي دريمز تتجاوز مليون نسخة

#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-31

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

تجاوز حجم مبيعات أول ألبوم كامل لفرقة "إن تي سي دريمز" بعنوان "صلصة حارة" مليون نسخة خلال أسبوع من الكشف عنه. ويضم هذا الألبوم 10 أغنيات، منها أغنية "مات" التي تصف طعم الأكلات الكورية ونكهتها.

وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن ألبوم "صلصة حارة" تعد أسرع الألبومات مبيعا لهذا العام على أساس مدة أسبوع من إصدارها.

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