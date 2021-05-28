غيرل فريندز تترك الوكالة المشرفة عليها

ⓒ SOURCE MUSIC

تركت فرقة "غيرل فرندز" النسائية وكالة "سوس" الترفيهية المشرفة عليها، وذلك بعد أن تركت فرقة "غوت سيفن" الشبابية وكالة "جي واي بي" في شهر يناير الماضي دون تجديد العقد. وقالت وكالة "سوس" الترفيهية إن العقد الموقع بينها وبين فرقة "غيرل فرندز" قد انتهى يوم الثاني والعشرين من مايو.

وأعربت الوكالة عن شكرها العميق لعضوات الفرقة على تعاونهن معها خلال فترة طويلة، كما أعربت عن تمنياتها لعضوات الفرقة بالنجاح والتوفيق.

وكانت فرقة "غيرل غريندز" قد بدأت نشاطها الغنائي عام 2015 .