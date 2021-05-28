آي يو تتبرع بـ500 مليون وون لرياعة المحرومين

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جددت المطربة والممثلة "آي يو" تبرعاتها لرعاية المحرومين. وطبقا لما ذكرته وكالة "إي دام" الترفيهية، فإن المطربة "آي يو" تبرعت بمبلغ 500 مليون وون لمنظمات خاصة برعاية الأطفال والمرضى والمسنين، بمناسبة عيد ميلادها التاسع والعشرين.

ويذكر أن المطربة "آي يو" قد ظلت تتبرع بمئات الملايين من الوونات للمحرومين.