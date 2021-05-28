الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

آي يو تتبرع بـ500 مليون وون لرياعة المحرومين

#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-31

من أغانى القمة

ⓒ EDAM Entertainment

جددت المطربة والممثلة "آي يو" تبرعاتها لرعاية المحرومين. وطبقا لما ذكرته وكالة "إي دام" الترفيهية، فإن المطربة "آي يو" تبرعت بمبلغ 500 مليون وون لمنظمات خاصة برعاية الأطفال والمرضى والمسنين، بمناسبة عيد ميلادها التاسع والعشرين. 

ويذكر أن المطربة "آي يو" قد ظلت تتبرع بمئات الملايين من الوونات للمحرومين.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;