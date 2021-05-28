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عودة فرقة جي دبليو إس إن بألبومها المصغر الخامس

#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-31

من أغانى القمة

ⓒ KIWI Media Group

عادت فرقة "جي دبليو إس إن" النسائية بإصدار ألبومها المصغر الخامس بعنوان "الجانب الآخر من القمر"، والكشف عن فيديو كليب لأغنيته الرئيسية التي تحمل عنوان "ساخن مثله" يوم السادس والعشرين من مايو. 

وبدأت الفرقة المكونة من 7 عضوات من كوريا وتايوان واليابان، نشاطها الغنائي يوم الخامس من شهر سبتمبر من عام 2018 بإصدار ألبومها المصغر الأول بعنوان "حديقة في الليل".

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