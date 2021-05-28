النمر وثمرة الكاكي المجففة

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2021-05-28
#كتبٌ صوتيةٌ إلى العالم - كان يا ما كان في كوريا l 2021-06-01
كان يا ما كان، في قديمِ الزمانِ، عاشَ نِمرٌ ضخمٌ في عُمقِ الجبلِ.
وكانَ نمرًا شرسًا مُرعِبًا، فكانت جميعُ الحيواناتِ ترتجفُ من شِدَّةِ الخوف بمجردِ أن يلمحوا ظلَّهُ.
وذات يوم، شعر النمرُ بالجوعِ فذهبَ إلى القريةِ.
"هذا لن يُجديَ نفعًا. يجبُ أن أذهبَ إلى القريةِ كي أصيدَ خِنزيرًا سمينًا أو عِجلًا طريَّ اللحمِ. ولو وجدتُ إنسانًا فلن أرفضَ أيضًا… ها ها ها".
وهنا، سمعَ صوتَ رضيعٍ يبكي.
"صه! يا صغيري. فهناكَ نمرٌ ينتظرُ خارجَ المنزلِ".
لكن الصغيرَ لم يكفَّ عنِ البُكاءِ، حتى بعدما أخبرته جدَّتُهُ أنَّ النمرَ ينتظرُ في الخارجِ.
"ها هي ثمرة الكاكي المجففة! جلبتُ لكَ ثمرةَ كاكي مجففةً يا صغيري، فلم لا تكفّ عن البكاءِ؟"
وياللعجب! توقفَ الصغيرُ عنِ البكاءِ فورًا! لقد نجحت ثمرةُ الكاكي إذن في تحقيقِ ما عجزَ عنهُ التحذيرُ من النمرِ المخيف.
غزا الرعبُ قلبَ النمرِ فجأةً.
"مهلًا! أهذا يعني أن كائنًا مرعبًا أكثرَ مني اسمُهُ ثمرةُ الكاكي المجففةُ ينتظرُ بالداخل؟ ما العملُ إذن؟ لا خيارَ أمامي، يجبُ أن أفِرَّ هاربًا قبل أن تخرجَ ثمرةُ الكاكي المجففةُ".
كنَّ النمرَ لم يكن أفضل حالًا، إذ ظنَّ أن الراكبَ فوق ظهرِهِ هي ثمرةُ الكاكي المجففةُ، وأنَّها تُعِدُّ العُدَّةَ لالتهامه.
"أنتِ يا ثمرةَ الكاكي المجففةَ الحمقاء. من الأفضلِ لكِ أن تنزلي من على ظهري حالًا!".
"أنصتوا إليَّ أيها الصغار. يجبُ ألَّا تقربوا القريةَ أبدًا. لقد قابلتُ ثمرةَ الكاكي المجففةَ مرَّةً واحدةً كدتُ أموتُ فيها!".
ولم يعد النمرُ إلى القريةِ بعد ذلك مُطلقًا.
2021-05-28
2021-05-28
2021-05-28
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