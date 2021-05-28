النمر وثمرة الكاكي المجففة

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

كان يا ما كان، في قديمِ الزمانِ، عاشَ نِمرٌ ضخمٌ في عُمقِ الجبلِ.

وكانَ نمرًا شرسًا مُرعِبًا، فكانت جميعُ الحيواناتِ ترتجفُ من شِدَّةِ الخوف بمجردِ أن يلمحوا ظلَّهُ.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

وذات يوم، شعر النمرُ بالجوعِ فذهبَ إلى القريةِ.

"هذا لن يُجديَ نفعًا. يجبُ أن أذهبَ إلى القريةِ كي أصيدَ خِنزيرًا سمينًا أو عِجلًا طريَّ اللحمِ. ولو وجدتُ إنسانًا فلن أرفضَ أيضًا… ها ها ها".





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

وهنا، سمعَ صوتَ رضيعٍ يبكي.

"صه! يا صغيري. فهناكَ نمرٌ ينتظرُ خارجَ المنزلِ".

لكن الصغيرَ لم يكفَّ عنِ البُكاءِ، حتى بعدما أخبرته جدَّتُهُ أنَّ النمرَ ينتظرُ في الخارجِ.

"ها هي ثمرة الكاكي المجففة! جلبتُ لكَ ثمرةَ كاكي مجففةً يا صغيري، فلم لا تكفّ عن البكاءِ؟"

وياللعجب! توقفَ الصغيرُ عنِ البكاءِ فورًا! لقد نجحت ثمرةُ الكاكي إذن في تحقيقِ ما عجزَ عنهُ التحذيرُ من النمرِ المخيف.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

غزا الرعبُ قلبَ النمرِ فجأةً.

"مهلًا! أهذا يعني أن كائنًا مرعبًا أكثرَ مني اسمُهُ ثمرةُ الكاكي المجففةُ ينتظرُ بالداخل؟ ما العملُ إذن؟ لا خيارَ أمامي، يجبُ أن أفِرَّ هاربًا قبل أن تخرجَ ثمرةُ الكاكي المجففةُ".





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

كنَّ النمرَ لم يكن أفضل حالًا، إذ ظنَّ أن الراكبَ فوق ظهرِهِ هي ثمرةُ الكاكي المجففةُ، وأنَّها تُعِدُّ العُدَّةَ لالتهامه.

"أنتِ يا ثمرةَ الكاكي المجففةَ الحمقاء. من الأفضلِ لكِ أن تنزلي من على ظهري حالًا!".





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

"أنصتوا إليَّ أيها الصغار. يجبُ ألَّا تقربوا القريةَ أبدًا. لقد قابلتُ ثمرةَ الكاكي المجففةَ مرَّةً واحدةً كدتُ أموتُ فيها!".

ولم يعد النمرُ إلى القريةِ بعد ذلك مُطلقًا.