(6) 오래 기다리셨지요?

Hyun-ju : 죄송해요. 오래 기다리셨죠?

أعتذر، لقد انتظرت طويلا، أليس كذلك؟

Ji-woo : 아닙니다. 36년 밖에 안 기다렸습니다.

لا. لم أنتظر سوى 36 عاما.

Hyun-ju : 아…

آه...

Ji-woo : 내려가시죠.

فلننزل.

Hyun-ju : 예.

حسنا.





شرح التعبير

التعبير مكون من جزئين :

أولا، الحال "오래": طويلا

ثانيا، الفعل " 기다리다" : بمعنى ينتظر ومصرف بإضافة لاحقة الماضي

يستخدم التعبير 오래 기다리셨지요?" عندما يكون هناك موعد بين شخصين أو أكثر ويأتي أحدُ متأخرا فيرغب في التعبير عن الاعتذار عن تأخرِه، يمكن استخدام الحال "많이" بدلا من"오래" في صيغة 많이 기다리셨죠?. ويكثر استخدام 미안해요 / 죄송해요 قبل أو بعد التعبير.

ونهاية الفعل 지요: تستخدم عندما يرغب المتحدث في أن يؤكد المستمعُ على حقيقة معروفة لديه بالفعل على سبيل المثال،한국 음식이 맵지요? يعني الطعام الكوري حار، أليس كذلك؟





شرح الأمثلة

가.늦어서 죄송해요. 오래 기다리셨지요?

أ. أعتذر على التأخير، انتظرت كثيرا أليس كذلك؟

나.아니요. 저도 조금전에 도착했어요.

ب.لا، لقد وصلت أنا أيضا قبل قليل.

가. 미안해요. 오래 기다리셨죠? 전화 통화가 좀 길어졌어요.

أ.أعتذر. لقد انتظرت طويلا أليس كذلك؟ طالت المكالمة قليلا.

나. 괜찮아요. 별로 오래 기다리지 않았어요.

ب. لا بأس. لم أنتظر طويلا.



