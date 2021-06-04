الحكومة الكورية تقدم دعما ماليا إلى الفلسطينيين

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قررت الحكومة الكورية مؤخرا تقديم دعم مالي يبلغ مليونا وخمسمائة ألف دولار إلى فلسطين التي شهدت صداما مسلحا مؤخرا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية يوم الخميس الماضي إنها ستقدم مليون دولار إلى لجنة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، ونصف مليون إلى الصنادق القُطرية المشتركة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأعربت الوزارة الكورية عن تطلعها لأن تدعم هذه المساعدات الفلسطينيين في التغلب على الأزمات الإنسانية، مؤكدة أنها سوف تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في تحسين الأوضاع الإنسانية هناك.