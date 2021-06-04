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قالت الشبكة الدولية للمؤثرين مؤخرا إنها اختارت المؤثر الكوري "لي صونغ يونغ " الذي يعرّف الشعوب العربية بكوريا وينقل الثقافة العربية إلى كوريا باستخدام مختلف المحتويات، كسفير دولي.

وبالتالي سيقوم "لي" بالكثير من الأنشطة الهادفة إلى تقديم كوريا بشكل منظم مع المؤثرين الآخرين التابعين للشبكة الدولية.

وقد ظل "لي" يدير حسابه المعنون بـ يونغسوارلد عبر يوتيوب حيث ينتج مختلف المحتويات المتعلقة بمعايشة الأغاني والثقافة العربية والسفر إلى البلدان العربية من جهة، والمحتويات الهادفة إلى تقديم الثقافة الكورية إلى الشعوب العربية.

ووصف لي نشاطه بأنه عبارة عن جسر يربط كوريا بالعالم العربي مشيرا إلى أنه شعر بالسعادة والسرور عندما وجد اهتمام العرب يزداد بكوريا وأنه يساعدهم على تقديم المعلومات الضرورية للسفر إلى كوريا.

واختار زيارته إلى العراق وإقامة علاقات صداقة مع أصدقاء جدد هناك كأهم الذكريات التي بناها حتى الآن كمؤثر. وقال إنه يشعر الآن باستياء شديد لعدم تمكنه من السفر إلى الدول العربية، متمنيا انحسار جائحة كورونا واستئناف الرحلات السياحية بين كوريا والعالم العربي مرة أخرى وبسرعة.

كما عبر عن اعتقاده بأن الفيديوهات المتعلقة بالسياحة في المنطقتين تعد أكثر الفيديوهات الواعدة متوقعا زيادة السياح العرب في كوريا بعد نهاية جائحة كورونا تماشيا مع زيادة اهتمامهم بكوريا والثقافة الكورية.

وأضاف أن الإخوة العرب يستمتعون حاليا بمشاهدة الكثير من الفيديوهات الخاصة بالسياحة في كوريا استعدادا لعصر ما بعد الجائحة حسب اعتقاده. وأكد على أن الفيديوهات تعتبر من أهم الوسائل البديلة والسهلة للسفر.

وأشار إلى أن المؤثرين يتوجب عليهم أخذ الحذر في الأقوال والأفعال لأنهم يؤثرون في انطباعات الأجانب عن كوريا وقال إنه تزود بالمزيد من الحماس في عملية التعريف بكوريا بعد أن اختير كسفير دولي تابع للشبكة الدولية.