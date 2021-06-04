التعاون الجميل بين شركتي شارب الكورية والخطوط الجوية القطرية

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من الملفت للنظر أن شركة المناولة الأرضية الكورية للطائرات "شارب آفييشن كي " قد بدأت تنفذ مشروعا جميلا وطريفا بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية القَطرية.

والمشروع عبارة عن نقل مائة وواحد وسبعين كلبا مهجورا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتبنيها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركتين الكورية والقطرية تنفذان هذا المشروع الخاص بشكل مشترك مع جمعية الرفق الدولية بالحيوانات احتفالا بإبرامهما اتفاقية جديدة خاصة للمناولة الآرضية، وهذه الجمعية عبارة عن جماعة دولية لحماية الحيوانات.

وقد ظلت الجمعية الدولية تنفذ مشروع نقل أكثر من ألفي كلب مهجور إلى دول متلقية منذ عام ألفين وأربعة عشر. وتستجيب الخطوط الجوية القطرية لهذا المشروع من خلال تخصيص طائرات خاصة غير منتظمة.

يشار إلى أن الطائرة الواحدة يمكنها نقل ما بين سبعة إلى عشرة حيوانات عادة، إلا أن الخطوط الجوية القطرية معروفة بالنقل الجوي الخاص حيث خصصت طائرة شحن خاصة لنقل الكلاب المهجورة إلى الخارج لتبنيها.

ومن المعروف أن هذه الشركة تولي الكثير من الاهتمام والمحبة للكلاب الأليفة في الأوقات العادية لدرجة أنها خصصت مساحة خاصة للعب الكلاب في مبنى الدوحة للأمتعة.

وقال مسؤول في الشركة الكورية إنه سعيد بتولي المشروع الكبير لنقل الكلاب المهجورة الذي تنفذه الخطوط القطرية متمنيا أن تلتقي بأسرها الجديدة. وأضاف أن شركته ستتخذ كل إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمشروع بشكل تام.