تنظيم جولة تعريفية لإعادة بناء شبكة صناعة السياحة الكورية في الإمارات

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صرحت مؤسسة السياحة الكورية يوم الاثنين الماضي بأنها دعت 5 مسؤولين إماراتيين عن سياحة الرعاية الصحية إلى جولة تعريفية استغرقت ستة أيام بدءا من يوم الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي.

وجاءت هذه الجولة من أجل وضع الأطر الخاصة بالسياحة الدولية المحدودة في كوريا في إطار الجهود المبذولة لاستئناف سوق السياحة الدولية على مراحل، بعدما انقطعت بسبب جائحة كورونا، وإعادة بناء شبكة صناعة السياحة الكورية في الخارج.

وزار الوفد بعض المستشفيات الكورية التي خصصتها الحكومة الإماراتية كمستشفيات تستضيف المرضى الإماراتيين للتعرف على طاقة استيعابها وناقش مع الأطراف الكورية سبل التعاون في زيادة استقطاب المرضى الذين ترسلهم الحكومة الإماراتية.

كما قام الوفد بتفقد المنشآت السياحية الترفيهية في مختلف أرجاء العاصمة سيول والتي تتمتع بمزيد من الشعبية في ظل جائحة كورونا.

وقال السيد أشرف فوزي من وكالة عمير للسفر إن الجولة أتاحت لهم فرصة قيمة للتأكد من مستوى الفرق الطبية والبني التحتية الطبية المتقدمة في كوريا إلى جانب المصادر السياحية الكورية الممتازة.

وأضاف أن وكالته تتلقى الكثير من الاستفسارات عن زيارة كوريا للأغراض العلاجية حتى في أثناء جائحة كورونا، وأنها ستتعاون تعاونا فعالا في تعزيز سياحة الرعاية الطبية بعد استئنافها.