المؤسسة الكورية للدراسات الإسلامية تقيم ندوة علمية دولية عبر الفيديو

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من المتوقع أن تنظم المؤسسة الكورية للدراسات الإسلامية ندوة دولية عبر الفيديو يوم الغد السبت بتوقيت كوريا.

وستقام الندوة في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سيول بعنوان "كوريا والعالم العربي والإسلامي: مشاركة جديدة في عصر ما بعد كورونا".

وسوف تكون الندوة برعاية وزارة الثقافة والشباب الإماراتية وجمعية الصداقة الكورية الإماراتية.

ومن المتوقع أن يقدم في الندوة حوالي عشرين عالما كوريا وعربيا بارزا بحوثهم العلمية الأخيرة والقيمة، كما سيشارك عدد كبير من كبار وصغار العلماء الكوريين والعرب في مناقشة بحوثهم.

وستنقسم الندوة إلى 4 جلسات، هي: الأولى حول العلوم الاجتماعية والثقافة، والثانية حول اللغة والثقافة والتعليم، والثالثة حول الدراسات الإسلامية والثقافة، والرابعة والأخيرة حول التاريخ والثقافة.

ومن المتوقع أن توفر هذه الندوة العلمية منصة ممتازة لتبادل الآراء والأفكار العلمية حول الدراسات الإسلامية بين العلماء الكوريين والعرب من جهة، وستسهم في تفعيل الدراسات العربية والإسلامة في كوريا من جهة أخرى إن شاء الله.