الكاتبة اوم يو جونغ تفوز بجائزة الرسالة الذهبية في المسابقة الدولية لأجمل الكتب

ⓒ KOREAN PUBLISHERS ASSOCIATION

صرح الاتحاد الكوري لثقافة النشر مؤخرا بأن الكتاب بعنوان " فيويليس FEUILLES'" للكاتبة الكورية "اوم يو جونغ 엄유정" فاز بجائزة "الرسالة الذهبية" في المسابقة الدولية الخاصة لأجمل الكتب في العالم لعام ألفين وواحد وعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن عنوان الكتاب "فيوليس" كلمة فرنسية تعني أوراق في إشارة إلى كل من النبات والورق في مجال الكتب. ويحتوي الكتاب على مائة واثنتي عشرة لوحة من رسوم النباتات التي أنتجتها الكاتبة "اوم". وقالت لجنة تنظيم المسابقة الدولية إن الكتاب يعد كتابا خاصا يتناول العلاقات بين الخصائص المادية والمحتويات بشكل دقيق جدا. وأوضحت أنها قررت منح أفضل جائزة للكتاب نظرا لأنه يرشد القراء لتجربة أعمال المؤلفة اعتمادا على حاسة اللمس باستخدام مواد مختارة بشكل دقيق.

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقة اختارت أربعة عشر كتابا تم إنتاجها في عشر دول لمنح مختلف الجوائز ذات الصلة من خلال عمليتي التحكيم في الشهر الماضي. وسوف يتم حفظ هذا الكتاب بشكل دائم في متحف الكتب في مدينة ليبزيغ 라이프치히 في ألمانيا. ومن المتوقع أن يتم عرضه في مهرجان بيلن فورمات 벨트포르마트 الدولي لتصميم الكتب الذي سيقام في مدينة لوسيرن루체른 في سويسرا في شهر أكتوبر القادم.