إصدار كتاب يتناول تجارب الأجانب في ثقافة الكيمتشي الكوري

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قال معهد الترويج للثقافة الكورية في الخارج التابع لوزارة الثقافة إنه تعاون مع وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في إصدار كتاب بعنوان "الكيمتشي في عيون العالم"، وهو يتناول تجارب الأجانب في ثقافة الكيمتشي الكورية. يتكون الكتاب من بعض المقالات للخبراء ومعايشة الدبلوماسيين الأجانب في كوريا لصنع الكيمتشي وفعاليات معايشة الكيمتشي التي نظمتها المراكز الثقافية الكورية في الخارج والأخبار التي نشرتها وكالات الأنباء الأجنبية حوله إلى جانب سؤال وجواب فيما يتعلق به.

في مقالة كتبها الكاتب البريطاني "تيم ألبور팀 알퍼" في الكتاب قال إن السر في الكيمتشي الكوري يكمن في مذاق التضامن. كما قدم ثمانية عشر مراسلا فخريا في شبكة كوريا نت التي يديرها معهد الترويج للثقافة الكورية في الخارج تجارب صنع وتذوق مختلف الأطباق المصنوعة من الكيمتشي باستخدام النصوص والصور الفوتوغرافية والرسوم الكرتونية. وفي جزء السؤال والجواب تم تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن مميزات الكيمتشي الكوري الذي يختلف اختلافا كبيرا عن المخلل الصيني "باوتشاي파오차이".

وتنوي الوزارة الكورية توزيع نسخ الكتب بواسطة المراكز الثقافية والسفارات الكورية في الخارج إلى جانب نشره عبر موقعي المعهد وكوريا نت 코리아넷 على الإنترنت. ومع ارتفاع الاهتمام باللغة الكورية في الخارج هذه الأيام تمت كتابة الكتاب باللغتين الكورية والإنجليزية معا حتى يُستخدم كمادة تعليمية.