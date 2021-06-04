تزايد نسبة الاستقالة المبكرة من الشركات بين جيل الشباب

ⓒ Getty Images Bank

اتضح أن نسبة الاستقالة المبكرة من الشركات مرتفعة بين الكوريين المولودين فيما بين عامي ألف وتسعمائة وثمانين وألفين. جاء ذلك في نتيجة مسح أجرته منصة "سارام إين" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل على خمسمائة شركة كورية للتعرف على وضع المستقيلين المبكرين. وقال تسعة وأربعون بالمائة من الشركات الخاضعة للمسح إن نسبة الاستقالة المبكرة لهذه الفئة العمرية مرتفعة.

حيث تبين أن هؤلاء قرروا ترك شركاتهم قبل مرور خمسة أشهر في المتوسط من بدء عملهم. وقال ستون بالمائة من الشركات إن السبب في تلك الاستقالة المبكرة يرجع إلى أنهم يعطون أولوية عليا على الرضاء الشخصي، بينما قال ثلاثة وثلاثون بالمائة منها إنه يرجع إلى نقص الصبر بين هذا الجيل مقارنة مع الأجيال السابقة. وقال ثلاثون بالمائة منها إنه يرجع إلى عدم مواكبة ثقافة الشركات مع التغيرات العصرية، في حين قال تسعة وعشرون بالمائة منها إن هذا الجيل يعبر عن آرائه بشكل واضح حول الأشياء الجيدة وغير الجيدة.

وتبين في المسح أيضا أن سبعة وأربعين بالمائة من المستقيلين المبكرين هم موظفون جدد من خريجي الجامعات. كما اتضح أن ثمانية وعشرين بالمائة من إجمالي الموظفين الجدد يتركون شركاتهم بشكل مبكر. وهذا يعني أن ثلاثة من بين كل عشرة موظفين جدد يتركون شركاتهم قبل مرور عام واحد على الحصول على وظائفهم فيها. وقد قال ستة وثمانون بالمائة من الشركات إنها تبذل جهودا لمنع الاستقالة المبكرة. وحول أنواع هذه الجهود، أجاب اثنان وخمسون بالمائة منها برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. كما أجاب واحد وأربعون بالمائة منها بتحسين ثقافة تنظيم الشركات. وأجاب أربعة وثلاثون بالمائة منها بتعزيز نظام الرعاية والرفاهية.