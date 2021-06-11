زيارة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لكوريا الجنوبية

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قامت الشيخة "مَيّ بنت محمد آل خليفة" رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من يوم الخامس وحتى الثامن من يونيو الجاري.

وقد جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة تلقتها الشيخة "مي" من المؤسسة الكورية، وضمن الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الثقافية كوريا الجنوبية والبحرين.

وفي أثناء إقامتها في سيول، أجرت معالي الشيخة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والقائمين على المؤسسات الثقافية الرئيسية الكورية، بمن فيهم وزير الخارجية "تشونغ أوي يونغ" ووزير الثقافة والرياضة والسياحة "هوانغ هي". وقامت أيضا بزيارة إلى عدد من أبرز المؤسسات الثقافية والمتاحف والمواقع التاريخية في سيول.

وقالت الشيخة "مي بنت محمد آل خليفة" إن زيارتها إلى سيول تهدف إلى ترويج الصورة الثقافية الأجمل للبحرين في كوريا الجنوبية التي لطالما كانت حاضرة لإثراء الحراك الثقافي البحريني، مشيرة إلى أن البحرين تعتز بعلاقاتها الإنسانية مع كوريا الجنوبية، والتي تنمو وتتطور يوما بعد يوم.

وأضافت أن الاهتمام بالثقافة وسيلة لإثراء التجربة الحضارية للبلدين وتعزيز الروابط بين شعبيهما رغم المسافة البعيدة بين البحرين وكوريا الجنوبية، مؤكدة على الرؤية المشتركة باستثمار الحراك الثقافي والمقومات الثقافية من مواقع وآثار وتراث مادي وغير مادي، لصناعة بنية تحتية للسياحة الثقافية والتنمية المستدامة.

وتوجهت معاليها بالشكر للمؤسسة الكوري على الدعوة لزيارة كوريا الجنوبية في الوقت الذي أصبح العالم فيه في أمسِّ الحاجة للتركيز على العلاقات الإنسانية والثقافة كمصدر للأمل، في مواجهة تداعيات وأثار أزمة كورونا والتعافي منها في المستقبل.

والتقت الشيخة "مي" مع وزير الثقافة الكوري الأسبق "يو جين ريونغ" ورئيس رابطة المعارض الكورية "هوانغ دال سونغ"، وبحثت معهما سبل تنمية التعاون الثقافي بين البلدين.

نبيلة: وقامت بزيارة لضريح "جونغ ميو"، وهو مكرس لأداء الطقوس الخاصة بسلاسة مملكة "تشوسون"، والتي تتضمن الرقص والغناء والموسيقى.

الجدير بالذكر أن البحرين تولت منصب النائب لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتم اختيار الشيخة "مي" واحدة من النساء الأكثر تأثيرا في العالم العربي، من قبل مجلة "فوربس" في عام 2014.