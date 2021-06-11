نائب وزير الخارجية يبحث مع سفراء الدول العربية سبل المواجهة المشتركة لأزمة كورونا

ⓒ Ministry of Foreign Affairs

أجرى النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ غون" الأسبوع الماضي لقاء مع سفراء الدول العربية لدى كوريا الجنوبية، وبحث معهم سبل الاستجابة المشتركة بين كوريا الجنوبية والدول العربية لأزمة فيروس كورونا.

كما تبادل "تشيه" معهم أيضا تعزيز علاقات التعاون استعدادا لعهد ما بعد الأزمة، والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والعالم العربي.

وخلال هذا اللقاء، قال نائب الوزير الكوري "تشيه" إن الحكومة الكورية تتطلع لأن يعود حجم تبادل الزيارات بين كوريا الجنوبية والدول العربية إلى مستوى ما قبل تفشي فيروس كورونا، وتنويع نطاق التعاون بينها ليشمل مجالات الطاقة المتجددة والطب والصحة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة، بالإضافة إلى توسيع نطاق دور منصات القطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون والتبادل في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

ودعا "تشيه" الدول العربية إلى إنشاء شراكة شاملة تتجه نحو المستقبل بينها وبين كوريا الجنوبية من خلال تحقيق تلك التطلعات.

ومن جانبهم، أكد السفراء العرب، وفي مقدمتهم سعادة السفير "بدر محمد العوضي" سفير الكويت لدى سيول، وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي في كوريا الجنوبية، أن العلاقات الكورية العربية قد تم توطيدها رغم جائحة فيروس كورونا.

وأعربوا عن اهتمامهم الكبير بسياسات الصفقتين الجديدتين الخضراء والرقمية التي تنتهجها الحكومة الكورية، متفقين على تعميق التعاون المشترك في مجالات الصحة والتكنولوجيا الجديدة وتبادل الزيارات.

وتعهد السفراء بأن تستمر الدول العربية في تقديم دعم لتنشيط أعمال منصات القطاع الخاص، ومن بينها الجمعية الكورية العربية، من أجل تعزيز تبادل الزيارات بين الجانبين.

وقد حضر اللقاء سفراء 14 دول عربية، وهي لبنان وليبيا والمغرب والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة والجزائر وسلطنة عمان والأردن والعراق ومصر وقطر والكويت وتونس.