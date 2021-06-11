تنظيم مهرجان الثقافة العربية الرابع عشر في سيول





افتتح يوم الأربعاء الماضي مهرجان الثقافة العربية الرابع عشر في مركز المعارض "كوإكس" بسيول، وسيستمر انعقاده حتى الغد السبت.

وتم تنظيم مهرجان هذا العام بالتعاون بين الجمعية الكورية العربية ونادي "كابينت" الذي يضم في عضويته عددا من الجيل الجديد من الفنانين والمصممين والمنشئين الفنيين.

وقام أعضاء النادي بعرض أعمالهم المتنوعة، ومنها أعمال فن وسائل الإعلام "ميديا آرت"، والمنتجات ذات الصلة بالثقافة العربية والمستوحاة من الصحاري العربية والسراب.

كما تم عبر شاشة كبيرة عرض الفيديوهات المختلفة لترويج المناظر الطبيعية الجميلة في الدول العربية لزوار المهرجان.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الثقافة العربية متاحة بالمجان من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء خلال فترة المهرجان، مع خضوع زائريه لجميع الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك قياس درجات الحرارة، وارتداء الكمامات.