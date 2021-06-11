فرقة بي تي إس تحتل المركز الأول في بيلبورد هوت 100 بأغنية باتر

ⓒ Big Hit Music

ظهرت فرقة بي تي إس على رأس مخطط بيلبورد هوت 100 للمرة الثالثة بأحدث أغنية منفردة لها بعنوان "باتر".

وأعلنت بيلبورد أمس الثلاثاء عن أحدث إنجاز للفرقة الكورية بثاني أغنية لها باللغة الإنكليزية.

وقد ظهرت الفرقة للمرة الأولى في المركز الأول على المخطط الأمريكي بأول أغنية فردية لها باللغة الإنكليزية بعنوان "ديناميت" في أغسطس الماضي، وعادت إلى قمة القائمة بعد ثلاثة أشهر بأغنية "لايف غوز أون"، التي أصبحت أول أغنية معظم كلماتها باللغة الكورية تحتل المركز الأول في مخطط بيلبورد.

وقد احتسبت بيلبورد أغنية "باتر" باعتبارها رابع أغنية لفرقة بي تي إس على قائمة الأغاني الفردية، بما في ذلك ريمكس الأغنية "سافيدج لوف" للمغني الأمريكي "جيسون ديرولو" والمنتج النيوزيلندي "جوش 685"، والتي وصلت إلى المركز الأول في المخطط في أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيلبورد، تعتبر فرقة "بي تي إس" هي سابع فنان أو فرقة تحصل على المركز الأول في مخطط هوت 100 أربع مرات خلال أقل من عام، بعد فرق وفنانين كبار مثل "بيتلز" و"ماريا كاري".