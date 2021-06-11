ريد فيلفيت تعود كفرقة كاملة في أغسطس

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أكدت وكالة "إس إم" الترفيهية أن فرقة "ريد فيلفيت" تحضر للعودة بألبوم جديد في شهر أغسطس القادم.

وستكون هذه أول عودة كاملة للفرقة بعد عام ونصف منذ إصدار ألبومها المعاد تجميعه بعنوان "مهرجان ريفي: ختام" عام 2019 مع الفيديو الموسيقي لأغنيته الرئيسية بعنوان "سايكو".

ومنذ إصدار هذا الألبوم، مارست عضوات الفرقة أنشطتهن بشكل منفرد أو كوحدات فرعية.