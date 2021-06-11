فرقة لايتسوم النسائية الجديدة بدأت نشاطها الرسمي بأغنية فانيلا

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بدأت فرقة "لايتسوم" النسائية الجديدة التابعة لوكالة "كيوب" الترفيهية نشاطها الغنائي الرسمي يوم العاشر من يونيو بإصدار فيديو موسيقي لأغنيتها الأولى بعنوان "فانيليا".

وتتكون الفرقة من 8 عضوات، ويعنى اسم الفرقة "لايتسوم" (اجتماع الأضواء الساطعة معنا حتى يصل إشراقها للجميع في كل أنحاء العالم، لتصبح فرقة تنقل طاقة إيجابية للجميع من خلال رسالة الأمل الخاصة بها).

ويمكنكم مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "فانيلا" على العنوان التالي: