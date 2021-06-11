عودة توايس بالكشف عن أغنية جديدة بعنوان خالٍ من الكحول

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عادت فرقة "توايس" النسائية بالكشف عن ألبومها المصغر الجديد بعنوان "طعم الحب" يوم التاسع من يونيو.

وقامت الفرقة بأداء الأغنية الرئيسية لهذا الألبوم بعنوان "خالٍ من الكحول" لأول مرة في برنامج "ألين ده جنراس" لتلفزيون "إن بي سي" الأمريكي.

وفور الكشف عنها، تصدرت أغنية "خال من الكحول" القوائم الموسيقية الكورية، ومنها "جيني ميوزيك" و"بوكس"، وقائمة "لاين" الموسيقية اليابانية.

وتجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية 15 مليون مرة على يوتيوب خلال 18 ساعة من الكشف عنه.

وأغنية "خال من الكحول" من إنتاج "بارك جين يونغ" رئيس وكالة "جي واي بي" الترفيهية، وهي أغنية صيفية تتحدث عن اللحظات السحرية للوقوع في الحب.

ويمكنكم مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية على العنوان التالي: