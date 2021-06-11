أر إم قائد فرقة بي تي إس تصدر أغنية منفردة له

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أصدر المطرب "آر إم" قائد فرقة "بي تي إس" أغنيته المنفردة الجديدة بعنوان "دراجة".

وقام "آر إم" بكتابة كلمات الأغنية بنفسه مستوحاة من خبرته في ركوب الدراجة في أماكن مختلفة من العاصمة سيول.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدرها فيها المطرب "آر إم" أغنية منفردة له منذ الكشف عن أغنيته المنفردة السابقة بعنوان "مونو" في شهر أكتوبر من عام 2018.