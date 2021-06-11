السماح للحاصلين على لقاح كورونا بالسفر للخارج بدءا من يوليو

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من المتوقع أن يتم السماح للحاصلين على لقاح كورونا بالسياحة الجماعية للدول التي تشهد استقرارا في مكافحة جائحة كورونا اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وأعلنت الحكومة الكورية يوم الأربعاء الماضي أنها تخطط لتطبيق نظام يسمى بـ "فقاعة السفر" على السفر لبعض الدول التي يستقر فيها وضع انتشار فيروس كورونا.

وسيتم بموجب هذا النظام تطبيق الإعفاء المتبادل من العزل الذاتي على المسافرين بين الدول التي تتمتع بالثقة العالية في إدارة الحجر الصحي، على أن تكون ممارسة الأنشطة الفردية للمسافرين محظورة في أثناء رحلاتهم السياحية الجماعية.

وقال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" يوم الثلاثاء الماضي إن حظر التنقلات بين الدول يؤثر سلبا على شركات الطيران والسياحة، مضيفا أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين الذي يرغبون في استئناف السفر للخارج.

وقال إن الحكومة ستسمح بالرحلات السياحية الجماعية اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إعفاء المسافرين الحاصلين على لقاحات كورونا قبل السفر من العزل الذاتي.

كما سيتم إعفاء المسافرين من العزل الذاتي عندما تفيد نتائج الاختبارات عند مغادرتهم وعودتهم بأنهم غير مصابين بالفيروس.

ويرجع السبب في اتخاذ الحكومة قرارا بالسفر للخارج إلى التعب الذي يشعر به المواطنون نتيجة لحظر السفر للخرج منذ فترة طويلة، والمشاكل المالية التي تعاني منها شركات الطيران والوكالات السياحية في البلاد نتيجة لتضررها من جائحة كورونا.

كما يرجع السبب أيضا إلى التوقعات بتشكيل المناعة الجماعية أو ما يسمى بمناعة القطيع في شهر نوفمبر القادم، بفضل تسارع برنامج التطعيم باللقاحات.

وفي حقيقة الأمر، لم تشهد البلاد حتى الآن انخفاضا ملحوظا في عدد حالات الإصابة اليومية، لكن الوضع مستقر عند مستوى معقول، وهو ما يدل على أن الوضع يتحسن تدريجيا، خاصة بعد أن تسارعت وتيرة التلقيح.

وكانت الحكومة الكورية قد خططت لتطبيق نظام "فقاعة السفر" في شهر مارس الماضي، إلا أنه لم يتم تنفيذه بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس آنذاك.

ومن بين الدول التي تخطط كوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقية "فقاعة السفر" معها، سنغافورة وتايلاند وغوام وتايوان وسايبان.