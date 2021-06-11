انطلاق برنامج الزيارات المدرسية الافتراضي للطلاب الأجانب

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صرحت مؤسسة السياحة الكورية مؤخرا بأن برنامج زيارة أماكن السفر المدرسية في كوريا والتبادلات مع الطلاب الكوريين، الذي تنظمه عبر الإنترنت، يلقى استجابة كبيرة من قبل الطلاب الأجانب. وهذا البرنامج الرقمي الخاص لزيارة أماكن السفر المدرسية الكورية عبارة عن نظام خاص للاجتماعات عبر الفيديو يقدم فرصا عبر الإنترنت للتبادلات مع الطلاب الكوريين والمعايشة الافتراضية للمأكولات الكورية وأغاني الكي بوب ومعالم السياحة الكورية عبر الفيديو.

والجدير بالذكر أن مكتب هونغ كونغ التابع للمؤسسة الكورية كان قد بدأ في تنفيذ هذا البرنامج على مائة وعشرين طالبا وطالبة في مدرسة "كريست كوليدج 크리스트 콜리지" الإعدادية في هونغ كونغ لأول مرة في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي. وزاد الاهتمام بهذا البرنامج في هونغ كونغ، حيث تقدم ثلاثة آلاف وتسعمائة طالب وطالبة في حوالي عشرين مدرسة هناك بطلبات للمشاركة فيه حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العدد تجاوز عدد الطلاب الذين قاموا برحلات مدرسية في كوريا بالفعل في عام ألفين وتسعة عشر قبل بدء جائحة كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، يتقدم عدد كبير من الطلاب من الدول غير هونغ كونغ، بما في ذلك اليابان وتايوان، مما يثبت فعالية هذا النوع الجديد من البرامج السياحية الافتراضية في زمن كورونا.