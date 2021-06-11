تدشين بطاقات للتعريف بالكتب الكورية المطبوعة باستخدام الحروف المعدنية

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قالت البعثة الدبلوماسية الكورية العاملة عبر الإنترنت "فانك 반크" إنها أنتجت بعض أخبار البطاقات الخاصة للتعريف بأقدم الكتب المطبوعة باستخدام حروف الطباعة المعدنية في العالم "جيك جي شيم تشيه يو جول 직지심체요절"، وكتاب "حوليات مملكة جوسون" التي تم إنتاجها باستخدام هذه التقنية وغيرهما، وتقوم بتوزيعها الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخبار المكونة من عشر طبقات مكتوبة باللغتين الكورية والإنكليزية توضح عملية إنتاج كتاب "جيك جي" في عام 1377، ثم اكتشاف الدكتور الكوري "بارك بيونغ صون" له في المكتبة الوطنية الفرنسية في عام 1972. كما توضح أيضا تطور التقنيات الخاصة بصنع الحروف المعدنية والأوراق في كوريا في ذلك الوقت، حيث افتتح جهاز حكومي خاص لصنع هذا النوع من الحروف المعنية في عام 1403 لإنتاج مئات الآلاف من قطع الحروف المعدنية.

علاوة على ذلك، تحتوي هذه الأخبار على خبر طباعة كتاب "حوليات مملكة جوسون" المسجل ضمن التراث العالمي. وتتناول أيضا أول كتاب في العالم يغطي مجالي النظريات والعلاجات الطبية "دونغ اوي بوكام 동의보감 " الذي نشر في عام 1613، إلى جانب كتاب "يوميات حرب إيم جين وي ران 임진왜란" الذي كتبه الجنرال الكوري "لي صون شين 이순신" في القرن السادس عشر.