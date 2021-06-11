قلق بشأن تأخر إستجابة الشركات الكورية لعصر الذكاء الاصطناعي

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رغم أن عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة قد حل بالفعل إلا أن استجابة الشركات الكورية في مجال التحول الرقمي غير كافية وذلك حسب أحد المسوح الأخيرة. فقد أجرت غرفة الصناعة والتجارة الكورية مسحا مؤخرا على ثلاثمائة موظف كوري للتعرف على وعي الشركات الكورية بالتحول الرقمي. وقال واحد وستون بالمائة من الموظفين المشاركين فيه إن شركاتهم لا تستجيب للتحول الرقمي بشكل كاف في الوقت الحالي.

يشار إلى أن التحول الرقمي يتمثل في مختلف أنشطة تحسين إدارة الشركات من خلال تطبيق التقنيات الرقمية على البحوث والتطوير والإنتاج والتسويق وغيرها من أعمال الشركات. وطبقا لنتيجة المسح، يعتقد الموظفون أن الشركات الكورية تجيد تطبيق التقنيات في مجال القيام بالمهام مثل الاجتماعات عبر الفيديو، وجمع واستخدام البيانات في أنشطة الإنتاج والتسويق، بينما لا تبذل جهودا كافية لتنمية الموارد البشرية الرقمية، والبحث عن فرص الأعمال باستخدام التقنيات الرقمية.

وحول العقبات التي تعرقل التحول الرقمي للشركات، أجاب 35% منهم بالبنى التحتية المتخلفة الخاصة للنظم والمجتمع، مما يشير إلى أن القوانين والقواعد غير قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية، بينما لا تجيد البنى التحتية التعليمية غير المرنة تنمية الموارد البشرية اللازمة. كما أجاب 32% منهم بنقص إرادة الشركات للتغيير، و21% بثقافة النظام غير المرنة، و10% بنقص القدرة التكنولوجية، مما يشير إلى أن عددا غير قليل من الموظفين الكوريين يعتبرون أن المشاكل الداخلية للشركات تمثل عقبات رئيسية.

وحول أكثر الأمور المقلقة من التحول الرقمي، أجاب 42% منهم بالاستقطاب الرقمي، و28% بتسرب البيانات وانتهاك الحياة الشخصية، و22% بانخفاض فرص العمل وعدم استقرارها.

وحول سؤال عما يريدونه من الشركات في عصر التحول الرقمي، أجاب 35% منهم بالحفاظ على فرص العمل، لتصبح هذه الإجابة هي الأكثر.