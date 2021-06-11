تدشين فعالية ثقافية للتبادل بين الشخصيات الأدبية المحلية والأجنبية

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية إنها سوف تنظم بالتعاون مع المعهد الكوري لترجمة المؤلفات الأدبية فعالية خاصة للتبادلات بين شخصيات أدبية محلية وأجنبية عبر الإنترنت من اليوم وحتى الثلاثين من هذا الشهر. وتستهدف هذه الفعالية تنشيط التبادلات بين الشخصيات الأدبية في مختلف الدول التي وقعت في ركود نتيجة لطول أمد جائحة كورونا، إلى جانب التعرف على اتجاه الأسواق الأدبية العالمية.

الجدير بالذكر أن المؤسستين ظلتا تنظمان هذا النوع من الفعاليات خاصة من أجل دعم صدور المؤلفات الأدبية الكورية في الخارج منذ عام 2018، وبدأت تجريها عبر الفيديو منذ العام الماضي من أجل منع انتشار فيروس كورونا. وكان قد تم إجراء مسابقة دولية لاختيار شركات النشر المشاركة في فعالية هذا العام، وعبر عملية تحكيم تم اختيار 15 شركة من 9 دول أجنبية، و11 شركة كورية.

ويشارك في فعالية هذا العام عدد كبير من شركات النشر في الدول الناطقة باللغتين الإنكليزية واليابانية والتي ساهمت كثيرا في ارتفاع شعبية الأدب الكوري هناك. من بينها شركة "كنوف دوبلداي 크놉프 더블데이" التي أصدرت الرواية الكورية "أرجوك اعتني بأمي" للكاتبة "شين كيونغ صون" باللغة الإنكليزية، وشركة "تشيكوماشوبو 치쿠마쇼보 " اليابانية التي أصدرت الرواية الأخرى "الفتاة كيم جي يون المولودة في عام 1982" للكاتبة "جو نام جو" في اليابان. ومنها أيضا شركة "تيكست بابليشينغ 텍스트 퍼블리싱" الأسترالية التي اشترت لأول مرة حق البيع باللغة الإنكليزية للرواية " مصممون" للكاتب "كيم أو صو"، والتي تم بعد ذلك ترجمتها وإصدارها في عشرين دولة حول العالم.

ومن المتوقع أن تشهد فعالية هذا العام حوارا ساخنا بين شركات النشر المحلية والأجنبية والمتخصصة في الخيال والعلوم لمواكبة ارتفاع شعبية المؤلفات الخاصة بالخيال العلمي في مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أن يتم إنتاج جميع مراحل الفعالية بالفيديو من أجل استخدامها في الترويج للمؤلفات الأدبية والتبادلات الأدبية الدولية.