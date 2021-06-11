تزايد نسبة الشعور بالرضا عن النفس وسط كبار السن الكوريين

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت نتيجة استبيان أن واحدا من بين كل اثنين من كبار السن الكوريين يعتقدون أن صحتهم جيدة ويشعرون بالرضا عن حياتهم. كما اعتبر سبعة من بين كل عشرة منهم أن كلمة كبار السن تشير إلى الذين تتجاوز أعمارهم سبعين عاما. وجاء ذلك في مسح أجرته وزارة الصحة والرفاهية الكورية مؤخرا للتعرف على حالة كبار السن في عام ألفين وعشرين. وطبقا لنتيجة المسح، كان مستوى رضا كبار السن عن حياتهم مرتفعا، حيث قال 50% منهم إن درجة شعورهم بالرضا مرتفعة أو مرتفعة جدا، بينما أجاب 43% منهم بأن درجة شعورهم بالرضا متوسطة. وارتفعت نسبة أولئك الذين أجابوا بأن حالتهم الصحية جيدة من 37% في عام 2017 إلى 49%، بينما انخفضت نسبة الذين يشعرون بالاكتئاب من 21% إلى 14% خلال نفس الفترة.

وتجدر الإشارة الى أن مشاركة كبار السن في مختلف الأنشطة تؤثر تأثيرا إيجابيا على حياتهم. حيث يشارك 80% من كبار السن في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية في وقت الفراغ. وقد أجاب 53% منهم بأنهم يقومون بأنشطة الاستراحة من خلال التمشي أو الاستماع إلى الموسيقى، بينما أجاب 50% بأنهم يمارسون الهوايات وأنشطة التسلية. وأجاب 44% منهم بأنهم يمارسون مختلف الأنشطة الاجتماعية، بينما أجاب 8% بأنهم يشاركون في الأنشطة الرياضبة. كما قال 12% منهم إنهم يشاركون حاليا في برامج التعلم مدى الحياة حيث يستخدم كبار السن المشاركون فيها 9 ساعات شهريا بالمتوسط في أنشطة التعلم. واتضح أيضا أن نسبة مشاركتهم في أنشطة الخدمات التطوعية قد بلغت 3%.