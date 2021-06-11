نشر كلمات ذات أصول كورية في قاموس أوكسفورد الإنكليزي

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نشرت مطبعة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة نسخة من قاموس أوكسفورد الإنكليزي، والذي احتوي على العديد من الكلمات الأجنبية ذات الأصول الكورية. ومما يثير الاهتمام هو أن قاموس أكسفورد يختار الكلمات الجديدة من خلال دراسة الكلمات من جميع أنحاء العالم مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. وفي الآونة الأخيرة تم ادراج العديد من الكلمات المتعلقة باللغة الكورية فيه.

وفي الواقع، بسبب موجة الهاليو الحالية، أصبح المزيد من الناس مهتمين باللغة والثقافة الكورية، ويتم استخدام بعض الكلمات الكورية في جميع أنحاء العالم. إن أولئك الذين ينشرون القواميس يراقبون هذه التغييرات بعناية، وعندما يقررون أن كلمة ما يجب أن تُدرج في القاموس، فإنهم يضيفونها إليه. على سبيل المثال، فإن كلمة "موكبانغ" هي اختصار بين الفعل 먹다 باللغة الكورية والذي يعني (أَكَلَ) ، وكلمة 방 التي تعني البث المرئي أو السمعي. وهي مدرجة بالفعل في قاموس أوكسفورد الإنكليزي.

من المتوقع أن يتم إدراج إجمالي 25 كلمة كورية في القاموس هذا العام، بما في ذلك "تشي ميك" و "غالبي" و "هاليو" و"هانبوك" و"آيدول" و"جاب تشيه" وغيرها. و نظرًا لانتشار الثقافة الكورية مثل الكيبوب والدراما الكورية، فمن المتوقع أن يزداد الاهتمام والحب للغة الكورية ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.